Krafton переходит на "ИИ-рельсы" - и предлагает сотрудникам уйти добровольно

Издатель PUBG: Battlegrounds, южнокорейская компания Krafton, объявила о запуске программы добровольного увольнения в рамках своей новой стратегии «AI first». Руководство заявляет, что это не сокращение штата, а «поддержка сотрудников в эпоху трансформации ИИ». Однако многие в индустрии видят в этом мягкую форму оптимизации, замаскированную под «добровольный выбор».
Программа стартовала 12 ноября и рассчитана на местных сотрудников компании. Тем, кто согласится покинуть Krafton, обещаны внушительные компенсации — от шести до тридцати шести месяцев зарплаты, в зависимости от стажа. Представитель компании пояснил в интервью Business Korea, что инициатива позволит работникам «самостоятельно определить направление развития и принять новые вызовы как внутри, так и за пределами компании».
Тем не менее, подобная формулировка вызывает скепсис. В глазах многих наблюдателей это выглядит скорее как «мягкий» способ стимулировать сокращение штата. Особенно странно подобное решение выглядит на фоне недавних рекордных финансовых успехов Krafton: в третьем квартале 2025 года операционная прибыль компании впервые превысила триллион южнокорейских вон — около 590 миллионов евро.
Ранее, 4 ноября, финансовый директор Бэ Дон Гын сообщил, что компания также «временно заморозила» набор новых сотрудников. Всё это укрепляет впечатление, что ставка на искусственный интеллект уже приводит к реальным кадровым последствиям. И хотя Krafton уверяет, что трансформация откроет новые возможности, разработчики и фанаты PUBG опасаются, что будущее компании окажется куда менее «человечным», чем обещает её ИИ-стратегия.
Грядет эра бездушного гoвна?
Krafton в этом уже преуспели как никто другой
Krafton в этом уже преуспели как никто другой
Сйобывайте, вы нам не нужны. Круть
Ну ЗП пускай за год или пол года вперед дают и тогда можно сваливать.
Ну так в новости так и написано. "Тем, кто согласится покинуть Krafton, обещаны внушительные компенсации — от шести до тридцати шести месяцев зарплаты, в зависимости от стажа"
А что такое ? Убийца симса Inzoi не приносит прибыль ?
даже если приносит-прибыли много не бывает. все эти глисты только и думают,как бы еще на хапать.
Интересно сколько купятся. Ведь бизнес умеет считать деньги и для него доброволька и по сокращению в плане денег как небо и земля. Даже с учётом издержек, которые придётся понести по добровольке. Впрочем, нужно почитать индивидуальные и коллективные трудовые договора. Да и местное законодательство тоже. Чтобы так сказать оптимально уйти.
Ахах скоро все без работы будем, если ещё и роботов введут.Будем нищие голодные и злые воевать друг с другом,ну а что ещё делать.
Если все будут без работы, то все будут и без денег. А если все будут без денег, то всё, что будут производить ИИ с роботами будет некому покупать. А если некому будет покупать, то все производители тоже останутся без денег и без работы.
в США такая система давно идет, там людей в другое место просто переводят, то есть они не болтаются как овно в проруби, в Германии просто сокращают время работы если чет автоматизированное делают, часть заводов например автоматика стоит, там рабочие около 6-6,5ч в в смену только работают. Плюс если у тебя часть людей просто из экономики выбывает у тебя и сама экономика тогда встанет.
Посмотрим ещё, как ИИ заменит специалистов.
ЛЕГКО
Очередь из менегеров компании уже выстроилась на добровольное увольнение, я правильно понимаю? Всё-таки разного сорта дизайнеры и программисты люди полезные, а по всем вопросам эффективного менеджмента можно будет обратиться и к Чату GPT чтобы не иметь дело с местечковыми офисными пупками, не так ли?
На самом деле с такой политикой издателя, этим студиям в любом случае скоро не поздоровится.