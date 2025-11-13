Krafton переходит на "ИИ-рельсы" - и предлагает сотрудникам уйти добровольно

Издатель PUBG: Battlegrounds, южнокорейская компания Krafton, объявила о запуске программы добровольного увольнения в рамках своей новой стратегии «AI first». Руководство заявляет, что это не сокращение штата, а «поддержка сотрудников в эпоху трансформации ИИ». Однако многие в индустрии видят в этом мягкую форму оптимизации, замаскированную под «добровольный выбор».

Программа стартовала 12 ноября и рассчитана на местных сотрудников компании. Тем, кто согласится покинуть Krafton, обещаны внушительные компенсации — от шести до тридцати шести месяцев зарплаты, в зависимости от стажа. Представитель компании пояснил в интервью Business Korea, что инициатива позволит работникам «самостоятельно определить направление развития и принять новые вызовы как внутри, так и за пределами компании».

Тем не менее, подобная формулировка вызывает скепсис. В глазах многих наблюдателей это выглядит скорее как «мягкий» способ стимулировать сокращение штата. Особенно странно подобное решение выглядит на фоне недавних рекордных финансовых успехов Krafton: в третьем квартале 2025 года операционная прибыль компании впервые превысила триллион южнокорейских вон — около 590 миллионов евро.

Ранее, 4 ноября, финансовый директор Бэ Дон Гын сообщил, что компания также «временно заморозила» набор новых сотрудников. Всё это укрепляет впечатление, что ставка на искусственный интеллект уже приводит к реальным кадровым последствиям. И хотя Krafton уверяет, что трансформация откроет новые возможности, разработчики и фанаты PUBG опасаются, что будущее компании окажется куда менее «человечным», чем обещает её ИИ-стратегия.