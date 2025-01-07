PUBG: Battlegrounds станет первой игрой с "умными" ИИ-напарниками от NVIDIA

На выставке CES 2025 компания NVIDIA вновь напомнила про технологию ACE, которая позволяет создавать виртуальных персонажей с продвинутым искусственным интеллектом. Первым проектом, в котором будут использоваться такие персонажи, станет популярный онлайн-шутер PUBG.
С помощью технологии ACE персонажи смогут воспринимать происходящее вокруг, планировать действия и реагировать на события в игре, как настоящие люди. ИИ-напарники в PUBG смогут общаться с игроками, использовать игровой сленг, давать советы в реальном времени, искать и делиться лутом, управлять транспортными средствами и участвовать в сражениях с другими игроками.
Кроме того, персонажи ACE появятся в таких играх, как Naraka: Bladepoint и Naraka: Bladepoint Mobile для ПК, а также в симуляторе жизни inZOI. В inZOI ИИ-NPC смогут реагировать на происходящее в игре, например, помочь голодному бродяге, купив ему еды, что значительно расширяет возможности взаимодействия в игре и добавляет глубину в поведение виртуальных персонажей.
Будут ливать из игры при упоминании высадки в починки? Или наоборот вместе с игроком орать "Кавабанга"?
будут в качели играть на параплане
https://youtube.com/clip/UgkxrbObJrs_O0YHbg_f8FAo_cGKB9QL1QDY?si=osWArnveHMNvzpJr
ну или момент на 9:31
Оо, заходить в онлайн чтоб поиграть с ботами это сильно😐 // Руслан Варнин
В pudg боты, кстати не плохие, не тупо болванчики
ага, понаблюдай за ними в оптику )))
Ого
Че, уже боты бегают? А орут онлайн по 3 мульена в день. ПвП с ботами, редкостная уета.
А встимах из-за слитых каток будут на стенке в профиле писать "-rep" и прочие "мамок в кино водил"?
Что бы они реально полезны в игре, такие компаньоны должны в совершенстве владеть русским матерным...