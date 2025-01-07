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PUBG: Battlegrounds 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.4 1 256 оценок

PUBG: Battlegrounds станет первой игрой с "умными" ИИ-напарниками от NVIDIA

butcher69
Новости

На выставке CES 2025 компания NVIDIA вновь напомнила про технологию ACE, которая позволяет создавать виртуальных персонажей с продвинутым искусственным интеллектом. Первым проектом, в котором будут использоваться такие персонажи, станет популярный онлайн-шутер PUBG.

С помощью технологии ACE персонажи смогут воспринимать происходящее вокруг, планировать действия и реагировать на события в игре, как настоящие люди. ИИ-напарники в PUBG смогут общаться с игроками, использовать игровой сленг, давать советы в реальном времени, искать и делиться лутом, управлять транспортными средствами и участвовать в сражениях с другими игроками.

Кроме того, персонажи ACE появятся в таких играх, как Naraka: Bladepoint и Naraka: Bladepoint Mobile для ПК, а также в симуляторе жизни inZOI. В inZOI ИИ-NPC смогут реагировать на происходящее в игре, например, помочь голодному бродяге, купив ему еды, что значительно расширяет возможности взаимодействия в игре и добавляет глубину в поведение виртуальных персонажей.

9
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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Morpex333

Будут ливать из игры при упоминании высадки в починки? Или наоборот вместе с игроком орать "Кавабанга"?

5
AGS37

будут в качели играть на параплане

https://youtube.com/clip/UgkxrbObJrs_O0YHbg_f8FAo_cGKB9QL1QDY?si=osWArnveHMNvzpJr

Спойлер

ну или момент на 9:31

0
Пользователь ВКонтакте

Оо, заходить в онлайн чтоб поиграть с ботами это сильно😐 // Руслан Варнин

1
askazanov

В pudg боты, кстати не плохие, не тупо болванчики

1
M1notaur

ага, понаблюдай за ними в оптику )))

0
MeduZaRUS

Ого

0
Шмоня Натанзон

Че, уже боты бегают? А орут онлайн по 3 мульена в день. ПвП с ботами, редкостная уета.

0
RestlessDreams91

А встимах из-за слитых каток будут на стенке в профиле писать "-rep" и прочие "мамок в кино водил"?

0
Dementor

Что бы они реально полезны в игре, такие компаньоны должны в совершенстве владеть русским матерным...

0