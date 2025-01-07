PUBG: Battlegrounds станет первой игрой с "умными" ИИ-напарниками от NVIDIA

На выставке CES 2025 компания NVIDIA вновь напомнила про технологию ACE, которая позволяет создавать виртуальных персонажей с продвинутым искусственным интеллектом. Первым проектом, в котором будут использоваться такие персонажи, станет популярный онлайн-шутер PUBG.

С помощью технологии ACE персонажи смогут воспринимать происходящее вокруг, планировать действия и реагировать на события в игре, как настоящие люди. ИИ-напарники в PUBG смогут общаться с игроками, использовать игровой сленг, давать советы в реальном времени, искать и делиться лутом, управлять транспортными средствами и участвовать в сражениях с другими игроками.

Кроме того, персонажи ACE появятся в таких играх, как Naraka: Bladepoint и Naraka: Bladepoint Mobile для ПК, а также в симуляторе жизни inZOI. В inZOI ИИ-NPC смогут реагировать на происходящее в игре, например, помочь голодному бродяге, купив ему еды, что значительно расширяет возможности взаимодействия в игре и добавляет глубину в поведение виртуальных персонажей.