В PUBG вернут скины Харли Квинн и Джокера

Шутер в жанре «королевская битва». На большой открытой карте высаживается сотня игроков, задача каждого из которых — остаться в живых.

Игроки обыскивают дома на предмет наличия лута, обзаводятся оружием и экипировкой, а последовательно сужающаяся игровая зона вынуждает их со временем приближаться друг к другу и вступать в перестрелки.

В PUBG представлены три основных режима: игра в одиночку, в паре и в отряде из четырех человек. Соответственно, победителем матча может стать один игрок, пара или целый отряд.

Главной отличительной особенностью PUBG является тот факт, что руководит разработкой и креативным развитием игры Брендан Грин — создатель модификаций «королевская битва» для серии Arma и игры H1Z1: King of the Kill в аналогичном жанре.