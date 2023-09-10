В PUBG вернут скины Харли Квинн и Джокера

В продажу во внутриигровой магазин PUBG: BATTLEGROUNDS вернут скины, созданные в коллаборации с «Отрядом самоубийц». Речь идет о комплектах Харли Квинн и Джокера.
Окунитесь в мир хаоса и озорства вместе с печально известным дуэтом — Харли Квинн и Джокером! Эта злодейская парочка возвращается в строй после пятилетнего перерыва по многочисленным просьбам игроков. Приготовьтесь воплотить их образы, сея хаос на полях сражений!
Информация об этом появилась на официальном сайте игры. Предметы будут доступны для приобретения с 27 сентября по 25 октября (на ПК и консолях).
Харли Квинн давно рассталась с Джокером. Зачем они опять ковыряют эти и без того тяжёлые отношения!?
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