Опубликован новый трейлер хоррора Pneumata ©

На презентации Guerrilla Collective состоялся дебют нового геймплейного трейлера хоррора Pneumata. В этом хорроре на выживание главный герой должен будет раскрыть тайну внезапного исчезновения жителей маленького городка в штате Миссури в игре от первого лица, которая источает ужас со всех сторон. На данный момент название было объявлено эксклюзивным для ПК и не имеет точной даты выпуска. Но мы обязательно сообщим вам, как только узнаем больше.

Жители исчезают, крики эхом отдаются эхом, а в стенах Клеверного холма просачивается кровь. Играя за детектива, раскройте правду, которая лежит внутри, и восстановите свои фрагментарные воспоминания, или поддайтесь ужасам, скрывающимся в тени, в этой зловещей смеси выживания и психологического ужаса.