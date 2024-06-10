Тотальное разрушение в новом кооперативном шутере Polaris

Студия Polaris Team в сотрудничестве с издательством Variable State представила свой новый проект — кооперативный шутер под названием Polaris. Игра предложит игрокам погрузиться в атмосферу партизанской войны и свергнуть угнетающий Режим, объединившись с друзьями в совместных сражениях.

Главной особенностью Polaris станет полностью разрушаемая окружающая среда. Игроки смогут крушить, уничтожать и иными способами разрушать инфраструктуру Режима в ходе каждого матча. В арсенале игроков будет множество возможностей для тактического подхода к сражениям. Можно будет прорезать дверные проёмы в стенах, прокладывать туннели и использовать разнообразное оружие для разрушения объектов. Это позволит создавать собственные пути для продвижения и застать врага врасплох.

Однако на данный момент остаётся не до конца ясным, какие ещё особенности и механики сможет предложить Polaris помимо разрушаемости окружения. Разработчики не раскрывают всех карт своего проекта.

Релиз Polaris состоится на PC в Steam. К сожалению, точная дата выхода или даже примерное релизное окно пока не называются.