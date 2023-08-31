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Polylithic 4-й квартал 2023 г.
7.3 4 оценки

Приключенческая игра на выживание Polylithic получила новый трейлер игрового процесса

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monk70
Новости

Разработчик инди-игр из Злина (Чехия) Polyperfect сегодня выпустил новый трейлер геймплея своей предстоящей игры в жанре приключенческой игры на выживание с крафтом Polylithic. Раскройте тайны доисторической дикой природы. Узнайте все о внутриигровых системах. Полюбуйтесь красивой низкополигональной графикой, наполненной яркими цветами.

Polylithic — это игра на выживание от третьего лица, действие которой происходит в эпоху палеолита/неолита, с примесью научно-фантастического сюжета, насыщенной цветами и красивой низкополигональной графикой. Станьте новым лидером своего племени. Начните медленно со сбора ресурсов, создания предметов, открытия технологий, исследования мира и строительства баз, чтобы в конечном итоге вырастить свое племя и командовать поселением.

Polylithic выйдет в раннем доступе Steam в четвертом квартале 2023 года.

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Polylithic
4-й квартал 2023 г.
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