Приключенческая игра на выживание Polylithic получила новый трейлер игрового процесса

Разработчик инди-игр из Злина (Чехия) Polyperfect сегодня выпустил новый трейлер геймплея своей предстоящей игры в жанре приключенческой игры на выживание с крафтом Polylithic. Раскройте тайны доисторической дикой природы. Узнайте все о внутриигровых системах. Полюбуйтесь красивой низкополигональной графикой, наполненной яркими цветами.
Polylithic — это игра на выживание от третьего лица, действие которой происходит в эпоху палеолита/неолита, с примесью научно-фантастического сюжета, насыщенной цветами и красивой низкополигональной графикой. Станьте новым лидером своего племени. Начните медленно со сбора ресурсов, создания предметов, открытия технологий, исследования мира и строительства баз, чтобы в конечном итоге вырастить свое племя и командовать поселением.
Polylithic выйдет в раннем доступе Steam в четвертом квартале 2023 года.