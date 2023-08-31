Приключенческая игра на выживание Polylithic получила новый трейлер игрового процесса

В центре событий игры находится племя, которое столкнулось с неизвестной угрозой. Болезнь, уносящая жизни людей, может быть связана с пришельцами, которые появились на небе. Или же это гнев богов, которые не довольны поведением племени? Вы — молодой наследник вождя, который должен спасти своих людей и разгадать тайну этой катастрофы.

В Polylithic вы будете управлять племенем, которое живёт в диком и опасном мире. Вам предстоит добывать ресурсы, строить поселения, заботиться о нуждах жителей и открывать новые технологии. По мере развития вы сможете превратить своё племя в небольшую цивилизацию, которая будет способна противостоять более серьёзным угрозам.

Эта игра даёт вам возможность почувствовать себя создателем истории своего племени. Выберите свой путь и раскройте все секреты этого удивительного мира.