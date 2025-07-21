Pompeii: The Legacy - возрождение древнеримского города начнётся в сентябре

Одинокий разработчик из студии Siscia Games объявил дату выхода своего градостроительного симулятора Pompeii: The Legacy — игра выйдет в раннем доступе Steam уже 16 сентября. В этом уникальном проекте вы сможете возродить легендарный город Помпеи, разрушенный извержением вулкана Везувий в 79 году н.э.

Действие игры разворачивается спустя 20 лет после катастрофы. Ваша задача — восстановить город, возводя постройки и развивая инфраструктуру на фоне исторических событий. В Pompeii: The Legacy можно будет пройти сюжетную кампанию, поэкспериментировать в песочнице или творчески строить в свободном режиме.

Проект обещает глубокий исторический антураж и захватывающий геймплей в жанре градостроительного симулятора, а также возможность ощутить себя архитектором древнего мира. Игра пробудет в раннем доступе около полугода, позволяя разработчику постепенно улучшать и дополнять контент.

Готовьтесь к строительству древнеримского города с нотками юмора и вызовом — «И так сойдет!» и «Долбанет? Не должно!». Помпеи ждут своего возрождения!