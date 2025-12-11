POPUCOM вышла на Nintendo Switch и получила крупное обновление на ПК

Многопользовательская кооперативная приключенческая игра POPUCOM от студии HYPERGRYPH и издателя GRYPHLINE стала доступна на Nintendo Switch. Одновременно версия для ПК получила крупное контентное обновление — в игре появились новые уровни сюжетного режима и дополнительные испытания для вечеринки, а также улучшена система онлайн-матчмейкинга.

Игра доступна в Nintendo eShop по цене $19.99 / €17.99. Помимо стандартной версии можно приобрести Too Many Clothes Edition или набор Too Many Clothes Pack с дополнительными костюмами, включая эксклюзивы коллаборации POPUCOM × Arknights. В честь релиза действует бонус за вход: до 6:00 мск 17 декабря 2025 года игроки могут получить два набора эксклюзивной экипировки.

Версия для Nintendo Switch полностью поддерживает Joy-Con и Switch Pro Controller, однако кооператив требует полный комплект контроллеров у каждого игрока. Онлайн-режим доступен по подписке Nintendo Switch Online, кроссплатформенная игра с ПК пока недоступна.

Обновление для ПК-версии приносит новый этап сюжетной линии Frostland и 10 дополнительных уровней режима вечеринки, расширяя набор испытаний и кооперативных головоломок.

Коллаборация с Arknights, включает:

эксклюзивный набор экипировки и костюмов в стиле операторов Arknights;

дополнительные скины для оружия;

новую аркадную мини-игру Captain Bunny's Showdown: POMU Flood, которая открывается после прохождения уровня Anti-Pomu War HQ.

Обновлённый онлайн-режим получил систему Quick Join, позволяющую быстрее искать комнаты и создавать открытые лобби. В сюжетном режиме добавлен фильтр предпочитаемых этапов для удобного поиска команды.