Анонсирована Steam Machine в стиле куба-компаньона из Portal

Компания dbrand представила мини-ПК, выполненный в дизайне знаменитого куба-компаньона из Portal. Устройство выйдет в 2026 году, а пока на сайте можно лишь оставить почту для уведомлений. Ранее Valve показала обновлённую версию Steam Machine.
Пока производитель не раскрыл технические характеристики устройства. На официальном сайте dbrand можно лишь оставить электронную почту, чтобы получить уведомление о начале продаж.
Совпадение?
Интересно, что этот анонс совпал с выходом обновлённой версии Steam Machine от Valve, что подогрело интерес к проекту и возродило разговоры о возвращении компании в сферу аппаратных решений для геймеров.
Реакция фантов
Фанаты Portal уже называют устройство «самым желанным компьютером для настоящего тестировщика Aperture Science».
Тут будет интересна реакция Valve на предмет выпуска другими компаниями под шумок своей продукции. Некоторые компании не будем показывать пальцем очень бесятся этому. Вспоминают авторское право, например.
Ты вроде не совсем дурак, Габен выпустил дик, все кинулись делать дики, =приток новой крови в стим, Габен делает сраненькую, дешманскую, немощную, коробку для стима, сейчас все кинутся делать тож самое но жирней и мощней, еще приток. А комиссия у "святого" конские 30% его коробочки быстро окупается будут. А остальные ему будут просто бесплатно поставлять паству.
Делают они их и так, только нет такого хайпа,
Компания, которая делает скины для устройств продаёт скины для устройств?! О нет!
У них как бы и на айфоны скины есть, всем пофиг. И уж тем более Valve, которая только приветствует различные моды.
"Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нём-м, при нём-м! Как слышно?"
Вот это имба.
Я бы купил чисто для полки ( если он будет объемным, как на фото )
Надеюсь, этот "кубик" не будет гореть, как оригинал.
Вещь прикольная, прям ми-ми-ми. Но цены на всю эту косметику нереально высокие. После выхода ситмдэк Олега хотел прикупить для него как раз фирменные виниловые наклейки и офигел от цены в 25$.
Пошёл на Алик и приобрел там точно такой же аналог за 5$. Качество нормальное, хотя пришлось феном поработать, чтобы приклеились по краям, но спустя почти два года все еще держутся.
Это я к тому, что подобных украшений будет вагон, как от зарекомендовавших себя производителей, так и от китайских кустарей, вплоть до кастомного индивидуального оформления.