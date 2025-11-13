Анонсирована Steam Machine в стиле куба-компаньона из Portal

Компания dbrand представила мини-ПК, выполненный в дизайне знаменитого куба-компаньона из Portal. Устройство выйдет в 2026 году, а пока на сайте можно лишь оставить почту для уведомлений. Ранее Valve показала обновлённую версию Steam Machine.

Пока производитель не раскрыл технические характеристики устройства. На официальном сайте dbrand можно лишь оставить электронную почту, чтобы получить уведомление о начале продаж.

Совпадение?

Интересно, что этот анонс совпал с выходом обновлённой версии Steam Machine от Valve, что подогрело интерес к проекту и возродило разговоры о возвращении компании в сферу аппаратных решений для геймеров.

Реакция фантов

Фанаты Portal уже называют устройство «самым желанным компьютером для настоящего тестировщика Aperture Science».