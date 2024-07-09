Студия Inter-Voice выпустила русскую озвучку для Portal: Revolution

Как стало известно, сегодня студия Inter-Voice выпустила русскую озвучку для модификации Portal: Revolution. Несмотря на то, что студия планировала выпустить озвучку еще зимой, в реальности её создание заняло куда больше времени.
Portal: Revolution - бесплатная модификация для Portal 2 с 8 часами геймплея, которая содержит более 40 новых головоломок. Кроме того, в модификации добавлен новый вариант лазерного куба, а так же переработан и улучшен движок игры. Сюжет модификации разворачивается незадолго до событий 2 части игры.
Portal: Revolution вышла 6 января текущего года на PC.
Классное DLC !!!
выпустила русскую озвучку
Колобок будто "подвыпивший", ну а так сойдёт, всё ж лучше чем читать сабы))
Сейчас к тебе придут люди и будут рассказывать что в игры играть нужно только с сабами, т..к. весь смак в игре это игра английских актёров.
Буквально вчера прошел этот глобальный мод. Правда с озвучкой от Gamefinity. Озвучка и русификация текстур в том числе, у них получились весьма неплохие. Сам мод, интересный и крутой. Сюжетно вполне можно было бы вписать в общий канон