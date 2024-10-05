Анонсирован симулятор дальнобойщика в постапокалипсисе

В Steam появилась страница симулятора дальнобойщика Post Apocalypse Courier Service. Разработчики вдохновлялись «Безумным Максом», MudRunner и Euro Truck Simulator. Игроку необходимо создать лучшую службу доставки на пустошах и превратить ее в мегакорпорацию.

Studio 316Ваш путь пролегает через безлюдные, но от того не менее прекрасные пустоши: от заснеженных горных пиков до песчаных дюн и мрачных коварных топей.

Разработчики обещают продуманную систему кастомизации грузовиков: в машинах меняется подвеска, двигатель, коробка передач и многое другое. Причем собирать нужные детали можно будет с транспорта менее удачливых путешественников.

Планируется и кооперативный режим. Развозить посылки по опасным и безлюдным пустошам можно в компании друзей до четырех человек.

Релиз Post Apocalypse Courier Service планируется в 2025 году. В скором времени разработчики запустят игру в ранний доступ.