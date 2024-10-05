Анонсирован симулятор дальнобойщика в постапокалипсисе

В Steam появилась страница симулятора дальнобойщика Post Apocalypse Courier Service. Разработчики вдохновлялись «Безумным Максом», MudRunner и Euro Truck Simulator. Игроку необходимо создать лучшую службу доставки на пустошах и превратить ее в мегакорпорацию.
Studio 316Ваш путь пролегает через безлюдные, но от того не менее прекрасные пустоши: от заснеженных горных пиков до песчаных дюн и мрачных коварных топей.
Разработчики обещают продуманную систему кастомизации грузовиков: в машинах меняется подвеска, двигатель, коробка передач и многое другое. Причем собирать нужные детали можно будет с транспорта менее удачливых путешественников.
Планируется и кооперативный режим. Развозить посылки по опасным и безлюдным пустошам можно в компании друзей до четырех человек.
Релиз Post Apocalypse Courier Service планируется в 2025 году. В скором времени разработчики запустят игру в ранний доступ.
Dust & Diesel: Deadland Delivery на эту тему ещё есть в разработке. Там не просто ездишь, но и отбиваешься от бандитов, прям как в Ex Machina. Думаю покруче будет, чем вот это. Хотя в принципе визуально смотрится круто то и то. Если реализуют помимо езды нормальное исследование мира на своих двоих, тогда может очень даже годнота получится из Post Apocalypse Courier Service. Главное, чтоб игровой процесс не ограничивался строго на доставке грузов. Этому жанру нужно расширяться в ширь. Больше механик по взаимодействию с миром нужно за пределами своей кабины. Этого, кстати, очень не хватает всяким там симуляторам курьера на подобие ETS2.
Почему-то напомнило нашу отечественную игру Ex Machina. А так не чего вроде надо щупать.
выглядит интересно,почему машины обычные?
Это западная студия? Надо же как полюбились им советские машины а))
Вангеры
не люблю такие игры где ты просто ездеешь и всё. В сноу раннере ты преодолеваешь препятствия хотя бы. Там челлендж. Если здесь тоже самое будет то ок, а если просто езда то это скучно
На территории стран евросоюза пускай будут происходить события в этой игре а не на территории России.
А что если по лору игры весь ЕС и весь мир уже давно территория России? Тогда как отреагируешь?
Фигово тогда что часть страны в руинах