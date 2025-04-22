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об игре
Post Trauma 22.04.2025
Адвенчура, Ужасы, Инди
6.6 43 оценки

Состоялся релиз атмосферного хоррора Post Trauma

butcher69 butcher69

Игра Post Trauma от Red Soul Games, наконец, стала доступна для игроков на Xbox Series X/S, PS5 и PC. После небольшой задержки в прошлом месяце, игра представлена по цене 495 рублей на платформе Valve.

Созданная на движке Unreal Engine 5, она погружает игроков в мрачный и таинственный мир, где главному герою Роману, проводнику поезда, предстоит искать ответы после того, как он внезапно просыпается в потустороннем Мраке.

Игроки должны собирать улики, избегать опасных существ и разгадывать головоломки, чтобы выжить. Интересным элементом игры является возможность переключения между различными точками зрения, которые могут раскрыть дополнительные детали происходящего. Post Trauma вдохновлена классическими играми, такими как Resident Evil и Silent Hill, и использует фиксированные углы камеры и систему сохранений в комнатах. Разработчики также добавили головоломки в стиле «комнаты побега», а также предложили использовать ручку и бумагу для записи подсказок, что добавляет атмосферу старых хорроров.

Игра предлагает не только сражения с кошмарными существами, но и возможность избегать столкновений, что делает её настоящим ужастиком на выживание.

9
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
bohdan2015

То моего бывшего друга Романа туда добавили:D

разослал друзьями и цена норм)

Denv3r 13

Очень ждал! Ждём нейросетевой перевод