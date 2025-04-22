Состоялся релиз атмосферного хоррора Post Trauma

Игра Post Trauma от Red Soul Games, наконец, стала доступна для игроков на Xbox Series X/S, PS5 и PC. После небольшой задержки в прошлом месяце, игра представлена по цене 495 рублей на платформе Valve.

Созданная на движке Unreal Engine 5, она погружает игроков в мрачный и таинственный мир, где главному герою Роману, проводнику поезда, предстоит искать ответы после того, как он внезапно просыпается в потустороннем Мраке.

Игроки должны собирать улики, избегать опасных существ и разгадывать головоломки, чтобы выжить. Интересным элементом игры является возможность переключения между различными точками зрения, которые могут раскрыть дополнительные детали происходящего. Post Trauma вдохновлена классическими играми, такими как Resident Evil и Silent Hill, и использует фиксированные углы камеры и систему сохранений в комнатах. Разработчики также добавили головоломки в стиле «комнаты побега», а также предложили использовать ручку и бумагу для записи подсказок, что добавляет атмосферу старых хорроров.

Игра предлагает не только сражения с кошмарными существами, но и возможность избегать столкновений, что делает её настоящим ужастиком на выживание.