Вышел трейлер фанатского ремейка Postal 3 с видом от первого лица

Российская команда моддеров Unreal Dev Team опубликовала новый трейлер Postal 3 Unreal — фанатского ремейка игры на движке Postal 2. Энтузиасты впервые за девять лет поделились деталями проекта.

Геймеры переносят оригинальную Postal 3 на Unreal Engine 2, благодаря чему в игре появится вид от первого лица. Сюжет оставят нетронутым, но добавят возможность проходить миссии в произвольном порядке при выборе Хорошего Пути.

Среди других изменений, кроме вида от первого лица, — новые виды оружия, переработанный интерфейс и главное меню, полная интерактивная карта города Катарсис и так далее. Моддеры сделали стрельбу более реалистичной — добавили динамическую отдачу и покачивание стволов, обновили перезарядку и прицеливание.

Энтузиасты восстановили вырезанную из Postal 3 систему быстрого перемещения. Также в шутере появится возможность не убивать противников, а отправлять в нокаут.

Мод будет работать только с версией Postal 2 Complete

Дата релиза Postal 3 Unreal пока неизвестна. Команда занимается проектом в свободное время и просит не подгонять ее предложениями выпустить шутер в раннем доступе. По словам разработчиков, модификация выйдет, как только будет готова.