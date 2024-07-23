Вышел трейлер фанатского ремейка Postal 3 с видом от первого лица

Российская команда моддеров Unreal Dev Team опубликовала новый трейлер Postal 3 Unreal — фанатского ремейка игры на движке Postal 2. Энтузиасты впервые за девять лет поделились деталями проекта.
Геймеры переносят оригинальную Postal 3 на Unreal Engine 2, благодаря чему в игре появится вид от первого лица. Сюжет оставят нетронутым, но добавят возможность проходить миссии в произвольном порядке при выборе Хорошего Пути.
Среди других изменений, кроме вида от первого лица, — новые виды оружия, переработанный интерфейс и главное меню, полная интерактивная карта города Катарсис и так далее. Моддеры сделали стрельбу более реалистичной — добавили динамическую отдачу и покачивание стволов, обновили перезарядку и прицеливание.
Энтузиасты восстановили вырезанную из Postal 3 систему быстрого перемещения. Также в шутере появится возможность не убивать противников, а отправлять в нокаут.
Мод будет работать только с версией Postal 2 Complete
Дата релиза Postal 3 Unreal пока неизвестна. Команда занимается проектом в свободное время и просит не подгонять ее предложениями выпустить шутер в раннем доступе. По словам разработчиков, модификация выйдет, как только будет готова.
Эхх, анонсировали бы сами RWS полноценный ремейк Postal 2 с современной графикой и прочими прибамбасами. Вспомнил бы молодость, бегая с расстегнутой ширинкой, поливая нипов желтым дождем ) Когда то еще на стареньком Celeron-е резался в нее...
игра тогда казалась гипер реалистичной и проходить было очень интересно
Да и графика по тем временам неплохой была ) Но по гипер реалистичности я думаю, Hitman 2: Silent Assassin все же была вне конкуренции тогда. В Постале выпустишь в голову нипу пол обоймы и ему хоть бы хны, а в Хитмане - ваншот. Хотя чет я сравнил... Треш игру по фану с боевиком с упором на реализм )
9 лет... Но выглядит годно.