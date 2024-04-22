12 млн игроков отмывают грязь в PowerWash Simulator

Издание EuroGamer сообщило, что в симулятор мойщика PowerWash Simulator сыграло 12 млн пользователей. По словам разработчиков, это произошло благодаря последним DLC, в том числе из-за выхода контентных дополнений по играм Warhammer 40K, Final Fantasy VII и SpongeBob SquarePants.

Разработчики представили новый сайт, где рассказали о стремлении создавать больше игр в таком же расслабляющем стиле, что и PowerWash Simulator. По словам директора FuturLab Кирсти Ригден, 12 млн пользователей — это впечатляющая цифра. Она показывает, что геймерам нужно больше успокаивающих и медитативных игр.

PowerWash Simulator вышла в раннем доступе Steam в 2021 году. С тех пор игра появилась на Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Также доступна VR-версия для Meta Quest 2, 3 и Pro.

В PowerWash Simulator игроку нужно развивать бизнес и отмывать разные предметы с помощью мойки высокого давления. Очищать грязь придется со зданий, транспорта, фигурок и даже марсоходов. Доступен многопользовательский режим для группы до шести игроков, так что заниматься бизнесом по мойке можно вместе с друзьями.