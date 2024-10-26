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PowerWash Simulator 19.05.2021
Симулятор, От первого лица
7.5 89 оценок

Для PowerWash Simulator вышло бесплатное хэллоуинское обновление

Lunersun
Новости

Разработчики PowerWash Simulator, известные своей любовью к платным дополнениям, на этот раз порадовали своих поклонников бесплатным хэллоуинским обновлением Halloween Seasonal 2024.

В центре внимания оказался загадочный замок Макингема, где местная ведьма готовится закатить вечеринку. Правда, перед праздником не мешало бы навести порядок — смыть всю эту слизь и грязь не только с древних стен, но и с жутковатых надгробий во дворе. Да и тыквенные грядки, откровенно говоря, выглядят не самым аппетитным образом.

К счастью, игроки получат новый набор инструментов, а также тематические костюм и перчатки — всё, что нужно настоящему охотнику за привидениями... то есть мойщику замков с привидениями. Обновление уже доступно всем желающим испытать себя в роли сверхъестественного клинера.

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