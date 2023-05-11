PowerWash Simulator 19.05.2021
6.7 38 оценок

PowerWash Simulator достигла семь миллионов игроков

©
butcher69
Новости

Power Wash Simulator, хитовая игра от FuturLab, достигла огромной отметки в семь миллионов игроков с момента запуска. Компания-разработчик из Великобритании также объявила о приеме на работу Стива Тинклера, ветерана индустрии, в качестве нового финансового директора.

Кирсти Ригден, исполнительный директор FuturLab, сказала: "С более чем 7 миллионами игроков мы очень рады, что так много людей нашли свой дзен в PowerWash Simulator. Сила нашего сообщества ощутима. С момента выхода игры в ранний доступ поддержка нашего симулятора успокоения была огромной, и мы очень благодарны, что она продолжает укрепляться и после релиза".

Эта новость появилась одновременно с последним назначением FuturLab - ветераном индустрии Стивом Тинклером, который займет должность финансового директора студии. Стив имеет опыт работы с быстрорастущими предпринимательскими компаниями, его предыдущие должности включают должность директора в команде стратегических финансов Epic и финансового директора в Mediatonic, где он поддерживал бизнес в период прорывного успеха Fall Guys.

Говоря о своем назначении, Стив Тинклер сказал: "У FuturLab невероятно интересные планы. Я рад работать с Джеймсом Марсденом, Кирсти Ригден, Крисом Мехерсом и всей командой, чтобы помочь поддержать следующий этап нашего роста".

Крис Мехерс, операционный директор FuturLab, сказал: "То, что к нам на должность финансового директора присоединился человек с опытом и калибром Стива, является еще одним признаком того, что мы быстро развиваемся как самофинансируемая студия, и говорит о наших амбициях на ближайшие годы".

Индустрия
0
1
Последние посты по игре PowerWash Simulator
Для PowerWash Simulator вышло крупное обновление The Muckingham File
Для PowerWash Simulator вышло крупное обновление The Muckingham File
Авторы PowerWash Simulator показали дорожную карту на 2023 год
Авторы PowerWash Simulator показали дорожную карту на 2023 год
PowerWash Simulator получит свое следующее крупное обновление 18 апреля
PowerWash Simulator получит свое следующее крупное обновление 18 апреля
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Мур Мур lamour

Наверно эти 7 лямов сидят в засратой комнате убирая виртуальные объекты))

-1