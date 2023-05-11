PowerWash Simulator достигла семь миллионов игроков ©

Power Wash Simulator, хитовая игра от FuturLab, достигла огромной отметки в семь миллионов игроков с момента запуска. Компания-разработчик из Великобритании также объявила о приеме на работу Стива Тинклера, ветерана индустрии, в качестве нового финансового директора.

Кирсти Ригден, исполнительный директор FuturLab, сказала: "С более чем 7 миллионами игроков мы очень рады, что так много людей нашли свой дзен в PowerWash Simulator. Сила нашего сообщества ощутима. С момента выхода игры в ранний доступ поддержка нашего симулятора успокоения была огромной, и мы очень благодарны, что она продолжает укрепляться и после релиза".

Эта новость появилась одновременно с последним назначением FuturLab - ветераном индустрии Стивом Тинклером, который займет должность финансового директора студии. Стив имеет опыт работы с быстрорастущими предпринимательскими компаниями, его предыдущие должности включают должность директора в команде стратегических финансов Epic и финансового директора в Mediatonic, где он поддерживал бизнес в период прорывного успеха Fall Guys.

Говоря о своем назначении, Стив Тинклер сказал: "У FuturLab невероятно интересные планы. Я рад работать с Джеймсом Марсденом, Кирсти Ригден, Крисом Мехерсом и всей командой, чтобы помочь поддержать следующий этап нашего роста".

Крис Мехерс, операционный директор FuturLab, сказал: "То, что к нам на должность финансового директора присоединился человек с опытом и калибром Стива, является еще одним признаком того, что мы быстро развиваемся как самофинансируемая студия, и говорит о наших амбициях на ближайшие годы".