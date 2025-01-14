Разработчики PowerWash Simulator отказываются от поддержки VR-версии

Разработчик FuturLab объявил о прекращении поддержки PowerWash Simulator VR из-за его сокращающейся финансовой способности. Однако студия, по-видимому, избежала увольнений, поскольку VR-команда была переведена на другие проекты.

Генеральный директор Кристи Ригден объяснила в своем заявлении:

Мы оказались на распутье: у нас действительно отличная и добрая VR-команда, работавшая над платформой, которая обходится нам дороже, чем она приносит, а также у нас был список вакансий, которые хотели бы быть заполнены на других проектах.

Она сказала, что для нее приоритетом была безопасность работы для своей команды, поэтому она заполнила свободные вакансии членами VR-команды. Ригден также сообщила, что, хотя общая поддержка VR в настоящее время сворачивается, это не значит, что FuturLab не будет поддерживать платформу в будущем. Студия пояснила, что игра VR и выпущенный в настоящее время DLC по-прежнему доступны для покупки и игры, но в будущем она не получит никаких обновлений.