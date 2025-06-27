Capcom подробнее рассказала про историю, мир, головоломки и игровой процесс Pragmata

Во время недавней презентации Capcom раскрыла больше информации о своей предстоящей игре Pragmata. Наряду с кратким обзором общей истории игры, последнее видео, выпущенное для Pragmata, также дает нам представление о том, как будет работать ее основной игровой процесс.

Главными героями Pragmata являются Хью Мэтьюз, попадающий в лунное землетрясение, которого в конечном итоге спасает девочка-андроид по имени Диана. Затем они должны объединить усилия, чтобы вернуться на Землю. Оба персонажа имеют разные личности: Хью — добрый, но саркастичный человек, а Диана проявляет любопытство к окружающему миру все ещё окутанного тайной.

По мере того, как герои пробираются через Лунную исследовательскую станцию, они в конечном итоге столкнутся с врагами, и именно здесь в игру вступит уникальное сочетание головоломок и игрового процесса, основанного на экшене. Хотя у Хью есть оружие, которое он может использовать для борьбы с врагами, их слабости можно по-настоящему использовать, только взломав их с помощью способностей Дианы.

Взлом даёт игрокам быструю мини-игру, основанную на головоломках, чтобы заставить броню противника раскрыться, давая Хью четкий выстрел по слабым местам противника. Стоит отметить, что и взлом, и сам основной бой происходят одновременно, поэтому игрокам придётся быть осторожными, избегая атак противника, пока Диана взламывает их защиту.

Также показали основное место действия игры — контролируемую ИИ исследовательскую станцию ​​Луны, где корпорация Delphi исследовала новый материал, который можно было бы использовать для 3D-печати более сложных объектов, от микрочипов до автомобилей и целых зданий. Исследовательская станция, по-видимому, была заброшена ее исследователями-людьми, однако на вашем пути встал ИИ и его легион роботов.

Pragmata выйдет на ПК (в Steam), PS5 и Xbox Series X/S. Демоверсию игры также можно будет опробовать на Gamescom 2025 с 20 по 24 августа.