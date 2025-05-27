Фанаты Pragmata сохраняют веру: по словам инсайдера, игра всё ещё в разработке

Несмотря на затянувшееся молчание со стороны Capcom, поклонники научно-фантастической игры Pragmata продолжают надеяться на её выход. С момента дебюта проекта в 2020 году новости о нём появлялись крайне редко, а релиз неоднократно откладывался. Первоначально игру планировали выпустить в 2022 году, но этого не произошло, и многие начали опасаться отмены.

Недавно свет надежды зажёг инсайдер Dusk Golem, ранее делившийся точной информацией о проектах Capcom. В социальных сетях он подтвердил, что Pragmata всё ещё находится в активной разработке. «По состоянию на несколько месяцев назад игру точно не отменили», — написал он, добавив, что проект «может оказаться чем-то особенным».

Фанатов воодушевили эти слова, ведь первый трейлер Pragmata произвёл большое впечатление. Антиутопическое будущее, необычные технологии, таинственная девочка по имени Диана и её бронированный спутник — всё это сразу вызвало ассоциации с Death Stranding и работами Хидео Кодзимы.

О сюжете пока известно немного, но обещание «лунного мира» и визуальная подача поддерживают интерес публики. Игра создаётся для PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC, однако точная дата релиза до сих пор не объявлена. Несмотря на это, фанаты Pragmata по-прежнему ждут — с верой в то, что игра окажется по-настоящему уникальной.