Инсайдер поделился новыми подробностями о Pragmata от Capcom

Прошло немало времени с тех пор, как у нас появились какие-либо официальные сведения о будущем релизе Pragmata от Capcom, и вот инсайдер поделился новой информацией об игре. Dusk Golem, известный источник новостей о серии Resident Evil и закулисья Capcom, поделился дополнительными сюжетными подробностями игры:

Pragmata рассказывает о двух роботах, которые живут на неудачной попытке колонизации Луны, которая была заброшена после того, как роботы и ИИ захватили Луну, а люди просто отключили возможность связаться с ними на Земле, вместо того чтобы полностью решить проблему, и мы играем за двух роботов, которые начинают становиться поразительно человечными благодаря эволюции роботов, которые мечтают отправиться на Землю.

Последние новости о Pragmata были получены в июне прошлого года на выставке Capcom Showcase, где был показан новый трейлер игры, который, к сожалению, подтвердил, что релиз задерживается. Изначально Pragmata ожидалась в 2023 году, но теперь официальной даты выхода нет, хотя можно предположить, что на данный момент игра выйдет не раньше 2025, 2026 или 2027 года, причем последний вариант выглядит вполне вероятным. Мы знаем, что Pragmata запланирована для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, а ее жанр классифицируется как приключенческий экшен, что Dusk Golem также подтвердил простым: "И да, это игра в жанре сюжетного экшена".

Вместе с заявлением о задержке Capcom извинилась перед игроками, ожидающими выхода игры, заявив, что "мы будем продолжать делать все возможное, чтобы конечный продукт был достоин вашего ожидания".