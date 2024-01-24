Немецкое подразделение PlayStation намекает на скорый анонс, связанный с Pragmata

Capcom в 2020 году представила интригующий научно-фантастический экшен Pragmata. С момента анонса игры вокруг неё сформировалось внушительное сообщество фанатов, которые строят теории вокруг сюжета и геймплея. Тем временем сами разработчики с тех пор практически не представили новой информации, но в этом году мы можем вновь услышать о загадочной Pragmata.

На это намекает официальное подразделение PlayStation. В немецком аккаунте компании в социальных сетях внезапно появилось сообщение о Pragmata. Публикация сообщает о том, что проект выйдет на PS5 и рекомендует пользователям добавить его в список желаемого через PlayStation Store.

Такое внезапное напоминание про Pragmata показалось странным для многих геймеров. Пользователи считают, что официальный аккаунт PlayStation не стал бы просто так напоминать про игру. Вероятно, компания готовится к собственной презентации State of Play и тем самым подогревает интерес к трансляции.

Если верить последним слухам, State of Play пройдет до конца февраля, и на ней должны будут показать новый трейлер Death Stranding 2.