Новые скриншоты Pragmata демонстрируют головоломки и боевую синергию

Компания Capcom опубликовала свежую порцию скриншотов из грядущего научно-фантастического шутера Pragmata, на которых демонстрируется механика мини-игр, в основе которых лежат головоломки.

Действие Pragmata развернется в недалеком будущем, где открытие лунной руды позволило произвести революцию в репликации материалов с помощью Lunafilament, а сама история начнется с потери связи с лунной исследовательской станцией. Игроки управляют Хью Уильямсом, экспертом, отправленным расследовать отключение связи. После того как землетрясение отделяет его от команды, Хью остается один, пока его не спасает андроид, похожий на девочку. Названная Дианой, эта продвинутая конструкция на основе Lunafilament становится союзником Хью в его попытке сбежать с лунной базы.

Сражения в Pragmata происходят при помощи взаимодействия оружия Хью и хакерских способностей Дианы. Во время боя на экране появляется панель, на которой игрок с помощью курсора снимает защиту с врагов, тем самым позволяя Хью наносить большой урон из своего огнестрельного оружия.

В исследовании также задействованы оба персонажа. Для обхода заблокированных систем и головоломок Диана использует хакерские способности, а Хью может активировать подруливающие устройства, чтобы преодолеть труднодоступные места.

Релиз Pragmata запланирован на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Впрочем, при желании вы сможете сыграть в игру уже в 2025 году, посетив выставку gamescom 2025, которая пройдет с 20 по 24 августа.