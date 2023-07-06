В Capcom уверяют, что разработка Pragmata идет полным ходом ©

В начале июня Capcom сообщила, что релиз фантастического экшена Pragmata откладывается на неопределенный срок. Игра была впервые представлена в 2020 году и должна была выйти в 2022 году, но затем была перенесена на этот год. Совсем недавно, в ходе собрания акционеров Capcom, первые лица компании обнародовали и новые сведения об игре.

Отвечая на вопрос о ходе разработки Pragmata, один из руководителей компании сообщил, что, невзирая на перенос сроков выхода игры, коллектив прилагает все усилия для того, что бы создать качественно новый IP, который бы не разочаровал ожидания большинства игроков.

Позже появилась информация о том, что в ходе разработки Pragmata подверглась перезапуску из-за внутреннего решения, что и стало причиной задержки. Правда, подробностей относительно перезагрузки источник не раскрыл.

Pragmata находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и PC.