Демоверсия GTA про копов The Precinct достигла 100 тыс. загрузок

Ведущий британский издатель игр Kwalee и британская студия Fallen Tree Games объявили, что новую демоверсию долгожданной игры The Precinct скачали не менее 100 тысяч раз в рамках Steam Next Fest. Демоверсия неоново-нуарной полицейской игры-песочницы будет доступна в Steam до 21 октября 2024 года.

В The Precinct игроки будут играть за новобранца Ника Корделла-младшего в Америке 1980-х годов. Им предстоит преодолеть враждующие банды, городской упадок и коррупцию в полиции, чтобы восстановить порядок в неспокойном городе. На земле это означает патрулирование и поддержание порядка в городе, полном процедурно сгенерированных преступлений, от нарушений правил парковки до ограблений банков, в попытке обеспечить безопасность граждан еще на один день.