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The Precinct Осень 2024
Экшен, Инди, Вид сверху, Открытый мир, Песочница
7.4 55 оценок

Демоверсия GTA про копов The Precinct достигла 100 тыс. загрузок

monk70
Новости

Ведущий британский издатель игр Kwalee и британская студия Fallen Tree Games объявили, что новую демоверсию долгожданной игры The Precinct скачали не менее 100 тысяч раз в рамках Steam Next Fest. Демоверсия неоново-нуарной полицейской игры-песочницы будет доступна в Steam до 21 октября 2024 года.

В The Precinct игроки будут играть за новобранца Ника Корделла-младшего в Америке 1980-х годов. Им предстоит преодолеть враждующие банды, городской упадок и коррупцию в полиции, чтобы восстановить порядок в неспокойном городе. На земле это означает патрулирование и поддержание порядка в городе, полном процедурно сгенерированных преступлений, от нарушений правил парковки до ограблений банков, в попытке обеспечить безопасность граждан еще на один день.

5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ilyakingcud

Надо будет попробовать)

0
Постальный

GTA про копов? У нас и так уже есть L.A Noire и True Criminal New York City. Куда ещё-то?

0
Swit-vlad

"гта про копов" это L.A. Noire

-1
Wolfenstein

кал треша и жалкое подобие gta 2 , играйте в классику а не в этот кал

-2