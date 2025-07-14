The Precinct получила масштабный патч: сбои устранены, геймплей стал стабильнее

Авторы полицейского экшена The Precinct выпустили свежее обновление, направленное на улучшение производительности, стабильности и взаимодействия с игровыми механиками. Разработчики исправили множество багов и добавили важные доработки, сделав симулятор работы офицера Келли заметно комфортнее.

Теперь игроки получают токены поддержки за принятие серьёзных преступлений — кражи со взломом, угоны и оставление места ДТП. Также устранён баг, при котором жетоны могли исчезнуть во время побега преступников.

Улучшена логика преследований: машины больше не тормозят без причины, а вызовы можно отменить при определённых условиях. Навигация Келли как на участке, так и на вызовах стала более чёткой, устранены ошибки с посадкой в транспорт и недоступностью багажника.

Также были доработаны визуальные элементы — исправлены отражения сирен на воде, баг с подводными боеприпасами и мерцания камеры. Устранены сбои в меню, интерфейсе, а также проблемы с радиальным меню и взаимодействием с подозреваемыми.

Обновление включает десятки технических правок, от непроизвольного выхода NPC из машин до корректного отображения текста на португальском.