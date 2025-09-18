ЧАТ ИГРЫ
Prey 2 игра отменена
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9 473 оценки

Появилось ещё несколько минут геймплея из отменённого шутера Prey 2

monk70 monk70

Ранее в этом месяце мы опубликовали 20 минут игрового процесса отменённой игры Prey 2 от Human Head Studios. Недавно в сети появилось ещё 6 минут нового геймплея из этого закрытого проекта.

Эта отменённая версия Prey 2 задумывалась как шутер от первого лица, действие которого разворачивается в открытом инопланетном мире под названием Исход. Игроки должны были взять на себя роль охотника за головами и иметь в своём распоряжении более 20 гаджетов с более чем 40 улучшениями для них. Игрок должен был использовать разнообразное земное и инопланетное оружие для убийства и захвата целей.

В Prey 2 также предполагалась динамичная боевая система. Игроки могли прыгать, карабкаться и парить в воздухе с помощью ракетных ботинок, чтобы перемещаться по крупным инопланетным городам. В игре должна была быть система морали, в которой игрок мог бы выбирать, как действовать в мире.

46
17
Комментарии:  17
Pravdarub

Да прей от аркейнов сосëт.

13
Kalaka Whitewing

Нет.

4
Pravdarub Kalaka Whitewing

Да.

6
Kalaka Whitewing Pravdarub

Нет.

2
CRAZY rock GAME

Вот как вообще Bethesda могла променять эту версию на свой проходняк, такую игру просрали😭😭😭

11
MunchkiN 616

возможно не все так гладко было с разработкой плюс наметилась тенденция что сюжетные шутаны больше не являются безопасным жанром.

Kalaka Whitewing

Prey (2017) проходняком нормальный человек не назовёт. Самый лучший иммёрсив-сим на данный момент.

pavloalex

Сильно ждал, данную игру - сильно надеюсь, что игра, с подобным концептом, всё - таки выйдет, когда-нибудь, в качественном виде.

4
SpacePRedator014

Ну, выглядит неплохо, хотя и геймплей по сравнению с 1-ой частью поменялся неплохо, только вот это уже всё в прошлом...

3
r0b0tf00t

ля игра какая, есть же игра про мегаструктуры, туда б сюжетса с постановкой холивуда и погнали.

1
CRAZY rock GAME

Хотелось бы чтобы этот билд восстановили и выпустили в свет, судя по видео она была практически готова

5
Beralf CRAZY rock GAME

Да,Над игрой работали, в итоге, 2 года, вплоть до 2011, когда проект находился в альфа-стадии и общая картина геймплея была сформирована — оставалось дело полировки деталей.

Чукча в чуме

После такого еще больше хочется засунуть в задницу патлатому утырку ТиГею кабачок.
Мимики тоже круто вышли, но их можно было назвать как угодно ещё.

1
DifferentZeller

За последнее время уже несколько сливов было по игре. Может быть анализ потенциальной аудитории ведется?

1
VADIMIRIUS

Прей клевая и музыка тоже.