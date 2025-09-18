Появилось ещё несколько минут геймплея из отменённого шутера Prey 2

Ранее в этом месяце мы опубликовали 20 минут игрового процесса отменённой игры Prey 2 от Human Head Studios. Недавно в сети появилось ещё 6 минут нового геймплея из этого закрытого проекта.

Эта отменённая версия Prey 2 задумывалась как шутер от первого лица, действие которого разворачивается в открытом инопланетном мире под названием Исход. Игроки должны были взять на себя роль охотника за головами и иметь в своём распоряжении более 20 гаджетов с более чем 40 улучшениями для них. Игрок должен был использовать разнообразное земное и инопланетное оружие для убийства и захвата целей.

В Prey 2 также предполагалась динамичная боевая система. Игроки могли прыгать, карабкаться и парить в воздухе с помощью ракетных ботинок, чтобы перемещаться по крупным инопланетным городам. В игре должна была быть система морали, в которой игрок мог бы выбирать, как действовать в мире.