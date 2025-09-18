Появилось ещё несколько минут геймплея из отменённого шутера Prey 2

Ранее в этом месяце мы опубликовали 20 минут игрового процесса отменённой игры Prey 2 от Human Head Studios. Недавно в сети появилось ещё 6 минут нового геймплея из этого закрытого проекта.
Эта отменённая версия Prey 2 задумывалась как шутер от первого лица, действие которого разворачивается в открытом инопланетном мире под названием Исход. Игроки должны были взять на себя роль охотника за головами и иметь в своём распоряжении более 20 гаджетов с более чем 40 улучшениями для них. Игрок должен был использовать разнообразное земное и инопланетное оружие для убийства и захвата целей.
В Prey 2 также предполагалась динамичная боевая система. Игроки могли прыгать, карабкаться и парить в воздухе с помощью ракетных ботинок, чтобы перемещаться по крупным инопланетным городам. В игре должна была быть система морали, в которой игрок мог бы выбирать, как действовать в мире.
Да прей от аркейнов сосëт.
Нет.
Да.
Нет.
Вот как вообще Bethesda могла променять эту версию на свой проходняк, такую игру просрали😭😭😭
возможно не все так гладко было с разработкой плюс наметилась тенденция что сюжетные шутаны больше не являются безопасным жанром.
Prey (2017) проходняком нормальный человек не назовёт. Самый лучший иммёрсив-сим на данный момент.
Сильно ждал, данную игру - сильно надеюсь, что игра, с подобным концептом, всё - таки выйдет, когда-нибудь, в качественном виде.
Ну, выглядит неплохо, хотя и геймплей по сравнению с 1-ой частью поменялся неплохо, только вот это уже всё в прошлом...
ля игра какая, есть же игра про мегаструктуры, туда б сюжетса с постановкой холивуда и погнали.
Хотелось бы чтобы этот билд восстановили и выпустили в свет, судя по видео она была практически готова
Да,Над игрой работали, в итоге, 2 года, вплоть до 2011, когда проект находился в альфа-стадии и общая картина геймплея была сформирована — оставалось дело полировки деталей.
После такого еще больше хочется засунуть в задницу патлатому утырку ТиГею кабачок.
Мимики тоже круто вышли, но их можно было назвать как угодно ещё.
За последнее время уже несколько сливов было по игре. Может быть анализ потенциальной аудитории ведется?
Прей клевая и музыка тоже.