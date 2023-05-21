Поклонники Prey написали письмо разработчикам с просьбой о продолжении

Создается впечатление, что история пошла по кругу. Фанаты Prey не могут дождаться продолжения и решили написать об этом открытое письмо в Bethesda. Геймеры отмечают, что Game Pass делает подобные эксперименты менее рискованными.
Опасаясь, что Prey 2 разделит судьбу Prey 2, фанаты, связанные с сообществом Daily Prey, решили написать открытое письмо с просьбой к Bethesda создать продолжение. Письмо было помечено хэштегом #PreyForASequel и отправлено через социальные сети на официальные аккаунты Bethesda, Arkane и Xbox.
Возможно, Prey не стала мгновенным хитом, но благодаря подписке на Game Pass игра наконец-то получила должное признание. То, что раньше могло быть рискованным вложением, теперь стало чем-то явно менее дорогим и стоящим того, чтобы попробовать. Действительно, трудно представить себе лучшее место и время для того, чтобы попробовать еще раз", - говорится в письме.
Поклонники ссылаются на разочаровывающие продажи Prey, из-за которых планы по созданию продолжения были заморожены или даже отменены. Игроки видят надежду в подписке Game Pass, которая позволяет разработчикам снизить риски, связанные с возможным коммерческим провалом игры, и предлагают рискнуть и сделать продолжение. В последние годы Prey получила множество хвалебных отзывов от геймеров, несмотря на то, что этот процесс не был мгновенным.
Это несколько напоминает ситуацию с оригинальной Prey 2006 года - игра Human Head Studios также обрела немало фанатов, которые не могли дождаться второй части. В итоге Prey 2 так и не увидела свет, и на данный момент мало что указывает на то, что с Prey 2017 года все будет иначе.
Разработчики из Arkane Austin, похоже, не особенно заинтересованы в создании продолжения нашумевшей игры.
Удивлюсь если вообще будет реакция разрабов
Желательно того самого не вышедшего продолжения былоб круто.
Prey была великолепна, но не думаю, что ей нужно продолжение. Половина её успеха заключалась именно в космической станции, а без неё будет совсем не то. Пусть лучше сделают то, что умеют лучше всего — экспериментируют и пробуют что-то новое.
Аркейну для начала нужно репутацию восстановить, что бы что-то нормально делать.