Поклонники Prey написали письмо разработчикам с просьбой о продолжении ©

Создается впечатление, что история пошла по кругу. Фанаты Prey не могут дождаться продолжения и решили написать об этом открытое письмо в Bethesda. Геймеры отмечают, что Game Pass делает подобные эксперименты менее рискованными.

Опасаясь, что Prey 2 разделит судьбу Prey 2, фанаты, связанные с сообществом Daily Prey, решили написать открытое письмо с просьбой к Bethesda создать продолжение. Письмо было помечено хэштегом #PreyForASequel и отправлено через социальные сети на официальные аккаунты Bethesda, Arkane и Xbox.

Возможно, Prey не стала мгновенным хитом, но благодаря подписке на Game Pass игра наконец-то получила должное признание. То, что раньше могло быть рискованным вложением, теперь стало чем-то явно менее дорогим и стоящим того, чтобы попробовать. Действительно, трудно представить себе лучшее место и время для того, чтобы попробовать еще раз", - говорится в письме.

Поклонники ссылаются на разочаровывающие продажи Prey, из-за которых планы по созданию продолжения были заморожены или даже отменены. Игроки видят надежду в подписке Game Pass, которая позволяет разработчикам снизить риски, связанные с возможным коммерческим провалом игры, и предлагают рискнуть и сделать продолжение. В последние годы Prey получила множество хвалебных отзывов от геймеров, несмотря на то, что этот процесс не был мгновенным.

Это несколько напоминает ситуацию с оригинальной Prey 2006 года - игра Human Head Studios также обрела немало фанатов, которые не могли дождаться второй части. В итоге Prey 2 так и не увидела свет, и на данный момент мало что указывает на то, что с Prey 2017 года все будет иначе.

Разработчики из Arkane Austin, похоже, не особенно заинтересованы в создании продолжения нашумевшей игры.