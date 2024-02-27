Princess Peach: Showtime! - официальный трейлер Играй как принцесса

Если ты всегда мечтал о спасении мира в туфельках на высоком каблуке и с короной на голове, то твой шанс настал. Встречай «Princess Peach: Showtime!», где главная героиня не ждет, пока ее спасут, а сама берет инициативу в свои утонченные руки. Как говорил кто-то очень умный (или просто очень любил пиццу в полночь), лучшая оборона – это нападение.
В этом новом трейлере Nintendo Switch дает нам понять, что приключения Princess Peach не будут походить на тихий девичник. Скорее на грандиозный бал, где каждый танец может стать последним. Ведь здесь тебе и ловушки, и орды врагов, жаждущих помешать нашей героине. Но как говорится, пусть ставят препятствия, а мы будем ставить рекорды.
«Princess Peach: Showtime!» обещает быть не только визуальным пиршеством для глаз но и настоящим испытанием для навыков. И да, игра выходит 22 марта 2024 года исключительно на Nintendo Switch, так что пора открывать предзаказ. Может, на этот раз, вместо того чтобы спасать Peach, тебе придется спасать целое королевство. Ну, или хотя бы попытаться.
Помимо бесконечных приключений, игра предложит и уникальный геймплей, который, как обещают разработчики, заставит тебя по-новому взглянуть на классические платформеры.
Явно не являюсь целевой аудиторией игры, но вроде, по трейлерам, как и большинство игр Нинтендо, она сделана очень даже добротно
Дети наверное занимают 20% от ЦА подобных игр от Нинтендо, в основном в такое играют великовозрастные хикканы.
Даёшь Paper Mario: The Thousand-Year Door!!