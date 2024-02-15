Трейлер Princess Peach: Showtime! раскрывает четыре новые трансформации

Princess Peach: Showtime! не только позволит одноименной главной героине стать звездой собственной игры, что случается не так уж часто, но и позволит ей сделать это в самых разных формах. Это произойдет благодаря механике трансформации, которая позволит Пич превращаться в несколько разных версий себя, каждая со своими уникальными механиками и способностями.
В новом трейлере были показаны еще четыре таких превращения. Для начала - Фигуристка Пич, которая сможет грациозно кататься по льду, выполняя всевозможные акробатические движения, а лихая воровка Пич сможет "пробираться, проникать и проскакивать" этапы, используя стелс-методы и разнообразные гаджеты.
Есть еще Русалка Пич, которая, как следует из ее названия, будет русалкой, плавающей под водой и использующей свой волшебный голос, чтобы командовать стаями рыб. И наконец, Могучая Пич - супергероиня, умеющая летать и обладающая сверхчеловеческой силой, которой она может повалить врагов во время боя. Посмотрите трейлер ниже, чтобы увидеть все четыре трансформации.
Princess Peach: Showtime! выйдет на Nintendo Switch 22 марта.