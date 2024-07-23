IO Interactive: Project 007 станет логичным развитием идей серии Hitman

Недавно у руководителя IO Interactive Вероники Лальер состоялось интервью с изданием Gamesradar, в котором она поделилась некоторыми подробностями предстоящего Project 007 - игры про Джеймса Бонда.

По словам Лальер, это будет совершенно новая оригинальная история о шпионе, в этом плане игра не станет двойником GoldenEye. Лальер сказала, что Project 007 станет логичным развитием идей серии Hitman:

Игра будет очень крутой, я ей крайне увлечена. Если вы посмотрите на наши предыдущие проекты, на серию Hitman, то сразу поймете, что Project 007 станет естественным продолжением нашего стиля, сюжетов об агентах и их деятельности. Все получается очень цельным и последовательным.

Так же Лальер сообщила, что IO Interactive с большим энтузиазмом работает над игрой: во многом благодаря тому, что студия сама вышла на правообладателя, Metro-Goldwyn-Mayer, и предложила им идею с Project 007 - разработчики действительно хотели поработать над игрой про Джеймса Бонда.