Project Awakening не отменен; разработчики "усердно работают за кулисами"

Помните проект Project Awakening? Это впечатляющая игра, представленная CyGames еще в 2016 году, о которой ничего не было слышно вот уже три года, но которую, судя по всему, не отменили, и команда продолжает над ней работать, судя по недавним сообщениям.

В Твиттере команда разработчиков сообщила фанатам следующее:.

«Здравствуйте, у нашей команды есть для вас несколько важных сообщений: 1. Нашу игру никто не отменял! 2. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить вам наилучшие впечатления. Следите за обновлениями в ближайшие месяцы. Спасибо за вашу постоянную поддержку!»

Это может означать появление нового трейлера или обновлений на предстоящих презентациях, таких как презентация Summer Game Fest, хотя время покажет. Project Awakening, анонсированная в 2016 году для PS4, представляет собой фэнтезийную ролевую игру, разработанную на игровом движке Cyllista компании Cygames.

Последний трейлер геймплея датирован 2018 годом и демонстрирует воина средневекового вида, сражающегося с гигантским монстром. Южнокорейский GRAC оценил Project Awakening: Arise в феврале 2019 года, а демо-видео движка появилось два года спустя, но других обновлений до сих пор не было.