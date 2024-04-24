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Project Awakening TBA
Экшен, Ролевая, MMO, От третьего лица, Фэнтези
5.7 54 оценки

Project Awakening не отменен; разработчики "усердно работают за кулисами"

monk70
Новости

Помните проект Project Awakening? Это впечатляющая игра, представленная CyGames еще в 2016 году, о которой ничего не было слышно вот уже три года, но которую, судя по всему, не отменили, и команда продолжает над ней работать, судя по недавним сообщениям.

В Твиттере команда разработчиков сообщила фанатам следующее:.

«Здравствуйте, у нашей команды есть для вас несколько важных сообщений: 1. Нашу игру никто не отменял! 2. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить вам наилучшие впечатления. Следите за обновлениями в ближайшие месяцы. Спасибо за вашу постоянную поддержку!»

Это может означать появление нового трейлера или обновлений на предстоящих презентациях, таких как презентация Summer Game Fest, хотя время покажет. Project Awakening, анонсированная в 2016 году для PS4, представляет собой фэнтезийную ролевую игру, разработанную на игровом движке Cyllista компании Cygames.

Последний трейлер геймплея датирован 2018 годом и демонстрирует воина средневекового вида, сражающегося с гигантским монстром. Южнокорейский GRAC оценил Project Awakening: Arise в феврале 2019 года, а демо-видео движка появилось два года спустя, но других обновлений до сих пор не было.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Spillik
Помните проект Project Awakening?

Нет.

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MORDORR

"усердно работают за кулисами''

«Здравствуйте, у нашей команды есть для вас несколько важных сообщений: 1 - в подвале куда мы тайно спустились работать с потолка сочится грязная вода и в дальнем углу прорвало трубы, нас заливает, пожалуйста позвоните и вызовите сантехника. 2 - часть провианта намокла и заплесневела, другая была растаскана крысами и так же испорчена. Пожалуйста, спустите нам через пролом в стене пару батонов хлеба.3 - у команды начинается цинга, и мы опасаемся вспышек кишечных инфекций....нужны антибиотики. 4 - Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить вам наилучшие впечатления. Следите за некрологами в ближайшие месяцы. Спасибо за вашу постоянную поддержку!»

PS : SOS

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