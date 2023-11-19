Project Black Budget от создателей PUBG выйдет в 2024 году

Компания Krafton, разработчик PUBG, объявила о том, что запуск ее следующей большой игры - шутера с добычей под названием "Project Black Budget" - запланирован на 2024 год.

Объявление было сделано во время последнего финансового звонка, в ходе которого разработчик сообщил, что игра выйдет во второй половине 2024 года.

В настоящее время о проекте известно не так много, однако было объявлено, что это будет шутер, основанный на добыче.

Эта игра знаменует собой целый ряд шутеров на тему добычи, появившихся на рынке в последние годы, причем разработчики и издатели, судя по всему, уверены, что этот жанр - очередное поветрие.

Однако чаще всего шутеры на тему добычи не пользуются успехом у игрового сообщества. Такие гиганты жанра шутеров от первого лица, как Call of Duty и Battlefield, даже пытались выйти на новый уровень, но вскоре после выхода отказались от поддержки.

Однако компании Krafton и ее командам не чуждо создание масштабных хитов: многие из разработчиков, работавших над Project Black Budget, принимали участие в создании PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).

Игра PUBG имела огромный успех и установила множество мировых рекордов, в том числе стала первой видеоигрой, набравшей 2 млн одновременных игроков в Steam, и до сих пор удерживает рекорд по количеству одновременных игроков в Steam - 3,2 млн игроков.

Сможет ли компания Krafton успешно освоить рынок шутеров с вытяжкой, пока неизвестно, но, как бы то ни было, судя по тизер-арту, в этот раз они будут двигаться в другом направлении.