Project Black Budget от создателей PUBG выйдет в 2024 году

Компания Krafton, разработчик PUBG, объявила о том, что запуск ее следующей большой игры - шутера с добычей под названием "Project Black Budget" - запланирован на 2024 год.
Объявление было сделано во время последнего финансового звонка, в ходе которого разработчик сообщил, что игра выйдет во второй половине 2024 года.
В настоящее время о проекте известно не так много, однако было объявлено, что это будет шутер, основанный на добыче.
Эта игра знаменует собой целый ряд шутеров на тему добычи, появившихся на рынке в последние годы, причем разработчики и издатели, судя по всему, уверены, что этот жанр - очередное поветрие.
Однако чаще всего шутеры на тему добычи не пользуются успехом у игрового сообщества. Такие гиганты жанра шутеров от первого лица, как Call of Duty и Battlefield, даже пытались выйти на новый уровень, но вскоре после выхода отказались от поддержки.
Однако компании Krafton и ее командам не чуждо создание масштабных хитов: многие из разработчиков, работавших над Project Black Budget, принимали участие в создании PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).
Игра PUBG имела огромный успех и установила множество мировых рекордов, в том числе стала первой видеоигрой, набравшей 2 млн одновременных игроков в Steam, и до сих пор удерживает рекорд по количеству одновременных игроков в Steam - 3,2 млн игроков.
Сможет ли компания Krafton успешно освоить рынок шутеров с вытяжкой, пока неизвестно, но, как бы то ни было, судя по тизер-арту, в этот раз они будут двигаться в другом направлении.
Крч очередной лутер шутер типа дестини
Им бы пабг на новый анрил перетащить, а то игра работает посредственно на модифицированном UE 4.16
зато эту посредственность можно как на калькуляторе запустить, так и на консоле.
очередной трышак типа пабга багованного?
Смешное и невежественное отверждение. Ибо успех PUBG чистая случайность. Разрабы сами были в шоке от успеха. Получили очень низкие отзывы на релизе в районе 50% с хвостиком рейтинг и в спешке начали чинить игру. На самом деле это даже несколько удивительно увидеть игру с низким рейтингом и многомиллионным онлайном на долгие годы. Обычно онлайн проекты с рейтингом в районе 50% долго не живут. Однозначно успех убогой PUBG чистая случайность. И скорее всего игра успешна только потому, что на момент релиза у неё не было ни одного конкурента. А когда конкуренты появились, игрокам было тупо лень бросать играть в PUBG и переходить на что-то другое. Хотя, многие кокнуренты жанра намного выше качеством. Например, Apex в разы лучше.
Маловероятно, что разработчики из Krafton сумеют повторить этот успех. Если только дважды в одну воронку удача не попадёт. А это весьма маловероятно.
лично меня зацепил пабг духом приключений и разведка местности. Врываешься в какой-нибудь городок и перестрелки через окна, выпрыгивания с балконов, а потом прыгаешь на припаркованную тачку врагов и угоняешь её, смеясь в голос и давя газ - влетаешь в какой-нибудь глитч игры, пролетаешь километра полтора в воздухе крутясь там и .. погибаешь :)
весело! быстро! смешно!
в Арехе такого нет. Там слишком всё быстро - слишком быстро двигаешься, слишком быстро можешь покинуть место встречи, слишком открыто всё, и мультяшное пиу-пиу..
Не всем нравится сеттинг того же апекса