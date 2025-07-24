Project CARS 3 будет удалена из цифровых магазинов в августе

Project CARS 3 скоро исчезнет из цифровых магазинов, в то время как онлайн-сервисы будут доступны ещё несколько месяцев.

Согласно информации, опубликованной в различных цифровых магазинах, замеченной и обнародованной на таких площадках, как ResetEra, Project CARS 3 будет удалена из цифровых магазинов 24 августа. Игра останется доступной всем, кто купит её до этой даты.

Весь приобретённый дополнительный контент, а также сама игра, останутся в цифровой библиотеке тех, кто её купил. Также было объявлено, что сервисы будут активны до 24 февраля 2026 года — дня, когда прекратится работа онлайн-режимов.