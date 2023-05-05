Разработчики Project Zomboid рассказывают про улучшение книг и новые машины

За последние две недели было проделано много работы над технической стороной четырех основных столпов 42 билда — мы описывали их в прошлых недельниках, сейчас бегло пройдемся по ним.

В данный момент основной код для глубокой переделки систем крафта приводится в состояние, при котором команде, отвечающей за мультиплеер, станет легче внедрять свои наработки. В то же время команда, занятая оптимизацией/освещением/высотой продолжает исправлять различные ошибки, в том числе проблемы с коллизией и тем, как система изометрии обрабатывает 32 потенциальных этажа.

Что касается обновления мультиплеера, продолжается работа по переносу манипуляций с инвентарем игроков (строительство, рецепты и т. д.) с клиента на сервер, а также улучшение реализации (на данный момент почти полностью готовых) новых рыболовных мини-игр и систем. Домашние животные находятся на стадии исправления ошибок, при этом особое внимание уделяется их поиску пути и побегам.

Пока все это продолжается, другие члены команды трудятся над повышением качества игры в более мелких масштабах, так что давайте сейчас рассмотрим некоторые из их наработок.

ТЕКУЩИЕ ДЕЛА

Один из способов придать городам больше индивидуальности — добавить больше письменной литературы, которую можно лутать и читать — будь то полностью читаемый предмет по лору игры или просто книга с интересным названием (нечитаемая), найденная в каком-то доме. Это поможет углубить ваше понимание прошлой жизни человека, который жил в этом доме (и которого вы только что убили, потому что он стал зомби).

В сборке 42 будет представлен ряд газет, в каждой из которых есть три или четыре последних выпуска, которые можно взять и прочитать в отдельном «интерфейсе письменного контента». Они будут содержать новостные статьи о начальной подготовке к Инциденту Нокс (Knox Event), статьи о повседневной жизни и даже несколько крупиц информации о том, что происходит на самом деле.

Это также будет включать публикации меньшего масштаба: например, брошюры «городских новостей» для небольших поселений, которые нельзя назвать полноценной газетой.

Помимо этого в команде был прекрасный человек по имени Стюарт, который взял все крошечные вывески-логотипы на картах и преобразовал их в более подходящие формы для использования как в игре, так и в реальности. Их первое использование в игре — это листовки «местного бизнеса», которые также можно читать через тот же пользовательский «интерфейс письменного контента».

Очевидно, что из них можно сделать не так уж много, но их роль в игровом процессе заключается в том, чтобы отмечать интересные локации (и источники потенциально полезного лута) на внутриигровой карте.

Если найти листовку с рекламой членства, скажем, в загородном клубе West Maple и открыть ее на карте игрока, это даст повод для новых игроков покинуть город и отправиться исследовать. Или, например, объявление о работе для лесозаготовки Маккоя и соответствующее открытие участка карты может пометить подходящее место, где потенциально можно добыть топор.

На карте PZ очень много вещей, и разработчики хотели найти способ направить людей в некоторые из них.

ЛИТЕРАТУРА

Разработчики также очень хотят, чтобы мы чувствовали интерес к умершим людям, чьи дома мы лутаем, и, возможно, даже опечалились их кончиной. Для этих целей они добавляют НАМНОГО больше разных иконок для книг, комиксов и журналов, которые те люди читали, и к фотографиям, которые они бережно хранили в домах.

Есть надежда, что когда теги спавна этих 1500 новых литературных предметов объединятся с рандомным генератором случайных историй, то в наших головах сформируются милые небольшие истории о людях, которые здесь жили до недавнего времени — и, возможно, которых мы только что убили и оставили гнить на кухонном полу.

Возможно, эти люди читали книгу Лауры Паломы «Долговременное лечение болезней», в которой рассказывается о домашней аптечке.

Возможно, их любовь к военной истории связана с оружием, или, может быть, игрокам будет приятно знать, что зомби в саду читал трешовые триллеры.

Точно так же нахождение фотографий, которые называются просто «фотографиями» в шкафу, не принесет вам много пользы, но вместо этого просмотр «Фотографии улыбающейся семьи» или «Фотографии свадебного автомобиля, подъезжающего к церкви», как надеются разработчики, послужит элементом атмосферы и добавит эмоций игрокам. Таких фотографий около пятисот, и они уже придают какой-то удивительный (обреченный) оттенок обычному лутанию.

Также есть шесть новых телеканалов, новая радиостанция и 75 новых видеокассет, готовых для внедрения в игру (все они написаны Pat_Bren, который также является архитектором всего вышеперечисленного вместе с кодером Blair Algol), так что можно смело сказать, что 42 билд значительно расширит возможности повествования в игре.

Некоторые другие изменения, связанные с вышеизложенным:

Книги, журналы и комиксы, которые теперь имеют индивидуальные названия, также останутся постоянными. Вместо того, чтобы исчезать после прочтения, будет период восстановления, который определяет, сколько времени должно пройти, прежде чем повторное прочтение снова сможет снять скуку/стресс и т.д.

В связи с пересмотром литературных предметов, была пересмотрена механика перка «Неграмотный». Неграмотные персонажи не могут читать литературу, но в некоторых случаях, таких как комиксы, каталоги, фотографии и «некоторые журналы», они могут наслаждаться просмотром картинок литературного предмета, вместо того, чтобы читать его. В 42 билде неграмотные персонажи также не смогут читать или писать сгенерированные игроком заметки, используя листы бумаги или блокноты, писать заметки на картах (хотя они все еще могут наносить на них символы), читать текст на аннотированных элементах карты или понимать информация о пищевой ценности упакованных пищевых продуктов.

Была реализована необходимость света для чтения. Если в квадрате персонажа недостаточно света и у него нет активного источника света, он не сможет прочитать (или «посмотреть», если неграмотный) литературу, не сможет прочитать информацию о питании на упакованной еде и не сможет открыть карту.

ФУРГОНЫ

Часть вышеперечисленного заключалась в обеспечении того, чтобы правильные газеты и брошюры появлялись в соответствующих городах, и поэтому разработчики создали новую систему муниципальных районов, которая точно сообщает игровым системам, в какой области карты находится каждое место в игре.

Для этого также используются некоторые новые транспортные средства, принадлежащие местным предприятиям, которые появляются только в их родном городе и связанном с ними регионе.

Как правило, разработчики не рассказывали об этой функции, но во многих билдах есть «профессиональные» автомобили на карте, которыми владеют плотники, слесари и электрики — все они *оставляют* инструменты в своем автомобиле на ночь.

Однако разработчики никогда не отмечали другое — для игроков, ищущих определенные предметы, автомобили - это мобильные сундуки с сокровищами. Поэтому Martin создал множество новых транспортных средств для разных предприятий, чтобы нагряднее намекать на то, какой лут может быть найден внутри.

Есть автомобили для различных коммунальных служб, общенациональных и местных предприятий — многие из них появляются только в одном городе, а некоторые уникальны тем, что в мире появляется только один экземпляр этого автомобиля.

Разработчики знают, что игроки PZ любят собирать транспортные средства, особенно в мультиплеере, так что это должно оживить охоту за коллекционерами транспортных средств. Эта региональная система и система уникальных транспортных средств настроены так, чтобы их могли легко использовать мододелы.

ВЗДОХИ, ХРИПЫ, ПЫХТЕНИЕ

Постоянные читатели знают, что недавно у команды разработчиков была собственная сессия звукозаписи в студии с микрофонами, актерами и всем остальным.

Было несколько задач, которые нужно было выполнить — основная из них заключалась в том, чтобы получить записи выжившего мужчины и выжившей женщины, которые пыхтели, кряхтели, получали травмы, карабкались по вещам, чихали, кашляли и даже кричали «Эй!».

Первые плоды этого можно услышать ниже, и разработчики считают, что новые звуки многое добавят к нашему общему игровому опыту, как только они попадут в билд 42.

(ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: работа в процессе. Уровни громкости и баланса являются исходными и будут меняться, также некоторые записи звучат лучше, чем другие, и разработчики еще не выбрали лучшие.)