Ветеран индустрии с 5000 часами в Project Zomboid возглавил команду разработчиков

Project Zomboid получил нового геймдиректора — им стал Кристиан Аллен, известный своей работой над Halo: Reach и Ghost Recon: Advanced Warfighter. Но не только прошлое в крупных проектах делает его уникальным выбором: Аллен — настоящий фанат Zomboid с более чем 5000 часами игры за плечами. Такой опыт позволяет ему глубоко понимать механики, потребности игроков и тонкости выживания в апокалиптическом мире игры.

Под ником Serellan он активно участвовал в жизни сообщества, создавая модификации, включая сложные сценарии побегов из горящих зомби-небоскрёбов. Этот опыт делает его идеальным кандидатом на роль геймдиректора, ведь он не просто знает игру теоретически, а прожил её сам, изучая каждый уголок виртуального города и взаимодействие с механиками.

Аллен уже месяц работает с Indie Stone как оплачиваемый сотрудник, привнося свежие идеи и подходы для дальнейшего развития Project Zomboid. Он стал частью масштабного обновления команды, включающего новых сотрудников в области производства, сообщества и QA — Макса Натталла, Мэтта Салливана, Дэниела Хилана и Мэттью Харбера. Кроме того, произошли перестановки среди уже существующих членов команды, что должно усилить организацию и эффективность работы над проектом.

Разработчики подчеркивают, что приход Аллена — это не просто кадровое решение, а шаг к поддержанию актуальности игры и её дальнейшему росту. Благодаря глубокому пониманию Project Zomboid и активной позиции в сообществе он сможет обеспечить как техническое совершенство, так и уважение к фанатской базе. Игроки могут ожидать, что новые обновления и модификации будут учитывать реальные потребности сообщества, сохраняя дух и атмосферу зомби-выживания.

Indie Stone уже опубликовала полный список изменений в составе команды в официальном блоге, обещая, что с новыми силами Project Zomboid готов продолжать удивлять игроков и оставаться одной из самых продуманных и живых выживательных RPG на рынке.