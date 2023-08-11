Редактура текстовой части полной локализации Psychonauts 2 всё ещё жива и уже приближается к финалу ©

Сегодня в своих социальных сетях команда локализаторов The Bullfinch Team объявила о выходе на финишную прямую этапа корректуры и редактуры (далее - КИР) текста для полной локализации Psychonauts 2: он преодолел отметку в 90%. На оставшиеся, по словам команды, 10% приходится чуть больше 1800 ячеек.

Вместе с тем команда добавила в посте пару слов, адресованных всем тем, кто до сих пор верно ожидает полную (текст, текстуры, 3D-модели, озвучка) фанатскую локализацию игры:

Мы будем рады от вас любой поддержке, любым добрым словам, чтобы осилить этот финальный этап и сразу после - начать отдавать материал на озвучку и вплотную заниматься доделыванием оставшихся текстур. Потому что мотивация и отдача от вас, наших любимых подписчиков, - сильнейший двигатель прогресса.



На этой ноте мы заканчиваем данный пост и идём дальше заниматься КИР.



С любовью ко всем, кто еще ждёт полную локализацию Psychonauts 2,

The Bullfinch Team

Помимо этого в комментариях отмечается, что хоть КИР медленно, но верно и приближается к финалу, однако время, которое займет дальнейший этап производства, им не известно, поскольку оно будет зависеть от еще большего количества людей, чем было задействовано до этого.

Psychonauts 2 — это платформер о невероятных парапсихических способностях и таинственных заговорах, стильный, зрелищный и с отличным юмором. В нём вам предстоит провести главного героя через опасные лабиринты разума друзей и врагов, чтобы одолеть жестокого злодея-экстрасенса. Игра была разработана компанией Double Fine Productions и издана Xbox Game Studios.