Редактура текстовой части полной локализации Psychonauts 2 завершена на 100%

Объединение трех команд локализаторов (The Bullfinch Team, Like a Dragon Kiwami и Mechanics VoiceOver) объявило в своих социальных сетях о том, что стадия КИР (корректура и редактура текста) у Psychonauts 2 официальна завершена.
С сегодняшнего дня они начнут усиленную работу по подготовке и созданию монтажных листов по ролям, чтобы затем именно по ним актёры могли озвучивать своих персонажей, а звукорежиссер - проверять итоговый материал и редактировать его. На данный момент в "монтажках" уже около 20 процентов необходимого текста.
Для тех, кто переживает за графическую часть проекта, команда The Bullfinch Team отмечает следующее:
Вместе с тем мы, конечно же, не забываем о текстурах и 3D-моделях, работа над которыми продолжится сразу после того, как мы отдадим весь текст на озвучку.
Чтобы не быть голословными и показать свои успехи, команды предлагают всем желающим ознакомиться с небольшим закулисьем озвучки некоторых второстепенных ролей из игры и желают фанатам приятного просмотра.
Куратор проекта: spider91
Перевод, редактура и укладка текста под озвучку:
- The Bullfinch Team
- Like a Dragon Kiwami
Работа со звуком и видеомонтаж: Екатерина Дмитрова
В кадре:
- Дмитрий Поляновский - Помощник, Шекспир
- Наталья Казначеева - Больничный диктор, Госпожа Сюань, Работница кафетерия
- Сергей Пономарёв - Лесопильщик
- Денис Строев - Доктор Трефы, Пациент на ЭКГ
За кадром:
- Сергей "Hogart" Петров
- Екатерина Дмитрова
- spider91
Долго конечно но ожидание того стоит думаю.
Ждали всем селом, теперь русификатор дождаться надо
Ура, я дожил до этого момента!
Так рано радоваться-то, им ещё озвучку пилить.
Текст два года переводили аж три команды. А звук сколько будут пилить, года 3?