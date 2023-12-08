Редактура текстовой части полной локализации Psychonauts 2 завершена на 100%

Объединение трех команд локализаторов (The Bullfinch Team, Like a Dragon Kiwami и Mechanics VoiceOver) объявило в своих социальных сетях о том, что стадия КИР (корректура и редактура текста) у Psychonauts 2 официальна завершена.

С сегодняшнего дня они начнут усиленную работу по подготовке и созданию монтажных листов по ролям, чтобы затем именно по ним актёры могли озвучивать своих персонажей, а звукорежиссер - проверять итоговый материал и редактировать его. На данный момент в "монтажках" уже около 20 процентов необходимого текста.

Для тех, кто переживает за графическую часть проекта, команда The Bullfinch Team отмечает следующее:

Вместе с тем мы, конечно же, не забываем о текстурах и 3D-моделях, работа над которыми продолжится сразу после того, как мы отдадим весь текст на озвучку.

Чтобы не быть голословными и показать свои успехи, команды предлагают всем желающим ознакомиться с небольшим закулисьем озвучки некоторых второстепенных ролей из игры и желают фанатам приятного просмотра.

Спойлер