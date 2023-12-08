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Psychonauts 2 25.08.2021
Экшен, Адвенчура, Платформер
7.3 200 оценок

Редактура текстовой части полной локализации Psychonauts 2 завершена на 100%

Юрий Тишанинов

Объединение трех команд локализаторов (The Bullfinch Team, Like a Dragon Kiwami и Mechanics VoiceOver) объявило в своих социальных сетях о том, что стадия КИР (корректура и редактура текста) у Psychonauts 2 официальна завершена.

С сегодняшнего дня они начнут усиленную работу по подготовке и созданию монтажных листов по ролям, чтобы затем именно по ним актёры могли озвучивать своих персонажей, а звукорежиссер - проверять итоговый материал и редактировать его. На данный момент в "монтажках" уже около 20 процентов необходимого текста.

Для тех, кто переживает за графическую часть проекта, команда The Bullfinch Team отмечает следующее:

Вместе с тем мы, конечно же, не забываем о текстурах и 3D-моделях, работа над которыми продолжится сразу после того, как мы отдадим весь текст на озвучку.

Чтобы не быть голословными и показать свои успехи, команды предлагают всем желающим ознакомиться с небольшим закулисьем озвучки некоторых второстепенных ролей из игры и желают фанатам приятного просмотра.

Спойлер

Куратор проекта: spider91

Перевод, редактура и укладка текста под озвучку:

  • The Bullfinch Team
  • Like a Dragon Kiwami

Работа со звуком и видеомонтаж: Екатерина Дмитрова

В кадре:

  • Дмитрий Поляновский - Помощник, Шекспир
  • Наталья Казначеева - Больничный диктор, Госпожа Сюань, Работница кафетерия
  • Сергей Пономарёв - Лесопильщик
  • Денис Строев - Доктор Трефы, Пациент на ЭКГ

За кадром:

  • Сергей "Hogart" Петров
  • Екатерина Дмитрова
  • spider91
10
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
6363

Долго конечно но ожидание того стоит думаю.

3
Алекс470

Ждали всем селом, теперь русификатор дождаться надо

0
Sidiusz

Ура, я дожил до этого момента!

0
Vvvvd

Так рано радоваться-то, им ещё озвучку пилить.

0
Миханик Шестеренкин

Текст два года переводили аж три команды. А звук сколько будут пилить, года 3?

-3