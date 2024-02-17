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об игре
The Punisher 16.01.2005
Экшен, Шутер, От третьего лица
8.7 662 оценки

Mechanics VoiceOver продемонстрировали новые голоса для The Punisher

Алекс470

Студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver продемонстрировала семиминутное видео, в котором демонстрировались различные сцены из игры The Punisher. Представлялись голоса Детектива Соупа, Лейтенанта Рихтгофен, головореза Бушвакера, Джоан (соседки Карателя) и других. Среди прочих выделяется Такаги, которого озвучил известный актёр дубляжа Андрей Пирог, а в небольшом камео засветился Михаил Белякович

В локализации уже приняло участие ряд известных актёров дубляжа, которые показывались в прошлых видео и возможно этот список будет пополнятся

Чётких сроков у локализации нет, однако сейчас активно ведутся записи геймплея, а значит скоро нам представят новых персонажей

41
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
normar

Озвучка это хорошо, но зачем ? Есть же легендарная озвучка Руссобит-М

25
Madiark

Там перевод лютая отсебятина

5
normar Madiark

Понятно что там "своего" навалом, но лучше делать озвучку на проекты где ее нет. Да и русская озвучка та уже давно на мемы разошлась

18
Lvinomord

Помню старое прохождение Мэддисона, когда он дико угарал от этой озвучки)

6
Skvizgar

Да уж, Каратель голосом Дюжева это бесценно)

0
badnes

Какой смысл переводить старые игры....ну был бы ремейк, тогда да, а так....

9
Kurt Macgalen

Им донатят на них, в целом озвучка старых игр их основной заработок

4
Kurt Macgalen

btw GamesVoice озвучивают новые игры

2
Алекс470 Kurt Macgalen

За Карателя никто не платит

0
PastoralUpton Kurt Macgalen

А много старых игр уже озвучили?

0
Алекс470 PastoralUpton

Калисто Протокол и Хай Фай Раш. Оч старые игры)

-1
Brock Samson

руки прочь от культовой озвучки "Это Кончатель"

7
nemsis94

Ностальгия прям нахлынула. Помню не один раз проходил игру.

3
Demian1

Хотелось увидеть ремейк этой игры

2
Evil in the flеsh

Озвучка с Дюжевым как-то ближе к слуху. Хотя там и полно осебятины.

2
Madiark

Рад за нормальную озвучку с правильным переводом, есть субтитры с правильным переводом, но там из за особенности движка игры перевод субтитров ломает анимацию мимики и рта

1
sergeu78

Это какой-то другой Punisher

1
Dark1994

Очень недооцененная кстати игра.

1
Evil in the flеsh

AI у противников там был на уровне прикроватной тумбочки, но игра веселая. Перепроходил много раз.

PS: Кстати отлично работает на Windows 11.

1
Кей Овальд

Ремастер бы этой игре.

1
XDDRUS

А мне нравиться как звучит голос Дюжева в игре (это же он вроде Касла озвучивал?), правда сам перевод там и в правду очень кривой.

0
Surv103

Кайф, жду! Одна из любимейших игр, пройду полностью с новой локализацией.

0
GraF68ru

Какие-то дубовые голоса у всех, кроме карателя, но это все еще лучше колхоза с Дюжевым

0
SkyGame

Мне кажется голос Дюжева не подходил Карателю , да и само качество отыгрывание голосом весьма слабое было. Я бы играл на инглише, но субтитры в игру не завезли. А вот если выйдет эта озвучка, то думаю перепройти игру.

0
Old-Waldemar

В смысле не завезли субтитры, они там есть, сам проходил с субтитрами, и Карателя там озвучивает Томас Джейн

0
SkyGame Old-Waldemar

хз, чёт у меня у меня воспоминания что в катсценах их не было, играл первый раз с русификатором текста, а потом второй раз уже полной с рус. озвучкой.

0
vovangt4

Помню проходил её ещё на старушке PS2..

0
Ang Dark

Вот тут 1н вопрос- НАХРЕНА? Дюжев +- нормально(на то время) озвучил ... а этот чёт не ощущается(чет там себе под нос щебечет) ... лучше Сафринг(the suffering) взялись-бы ....

0
Алекс470

Куратор с The Suffering ушёл в Геймс Войс, но и там найдётся куча тех, кто скажут "А с Володарским лучше!"

Всем не угодить

0
Old-Waldemar

Дюжев нормально озвучил?)) Этот перевод в стократ лучше. имхо

0
ipr0dex

Тот случай, когда перевод нахер не нужен, когда он уже есть. Но этим студентам хочется, чтоб их не забывали?)))) Так их и так не забудут, вот тока до ГВ им как раком до марса

0
VovanVV1982

годно. много игр как и новых так и старых желательно переозвучить

0
Maha4kalinec

Помню проходил , там прикольно добивание реализованно

0
BazzDroid
-1
Вован Самохин

А смысл? Лучше бы переиздание сделали бы. У меня просто игра не потянет. Нет таких драйверов.

-5
cuckold

Кто сделал бы переиздание, студия озвучки?

5
MadDarkGuard

А я как-то пропустил эту игру, вроде бы она совсем проходной была?) А сейчас полез глянуть, её даже в стиме нету.

-5
DAMbeR Vaserman

Сам ты проходной

1