Mechanics VoiceOver продемонстрировали новые голоса для The Punisher

Студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver продемонстрировала семиминутное видео, в котором демонстрировались различные сцены из игры The Punisher. Представлялись голоса Детектива Соупа, Лейтенанта Рихтгофен, головореза Бушвакера, Джоан (соседки Карателя) и других. Среди прочих выделяется Такаги, которого озвучил известный актёр дубляжа Андрей Пирог, а в небольшом камео засветился Михаил Белякович
В локализации уже приняло участие ряд известных актёров дубляжа, которые показывались в прошлых видео и возможно этот список будет пополнятся
Чётких сроков у локализации нет, однако сейчас активно ведутся записи геймплея, а значит скоро нам представят новых персонажей
Озвучка это хорошо, но зачем ? Есть же легендарная озвучка Руссобит-М
Там перевод лютая отсебятина
Понятно что там "своего" навалом, но лучше делать озвучку на проекты где ее нет. Да и русская озвучка та уже давно на мемы разошлась
Помню старое прохождение Мэддисона, когда он дико угарал от этой озвучки)
Да уж, Каратель голосом Дюжева это бесценно)
Какой смысл переводить старые игры....ну был бы ремейк, тогда да, а так....
Им донатят на них, в целом озвучка старых игр их основной заработок
btw GamesVoice озвучивают новые игры
За Карателя никто не платит
А много старых игр уже озвучили?
Калисто Протокол и Хай Фай Раш. Оч старые игры)
руки прочь от культовой озвучки "Это Кончатель"
Ностальгия прям нахлынула. Помню не один раз проходил игру.
Хотелось увидеть ремейк этой игры
Озвучка с Дюжевым как-то ближе к слуху. Хотя там и полно осебятины.
Рад за нормальную озвучку с правильным переводом, есть субтитры с правильным переводом, но там из за особенности движка игры перевод субтитров ломает анимацию мимики и рта
Это какой-то другой Punisher
Очень недооцененная кстати игра.
AI у противников там был на уровне прикроватной тумбочки, но игра веселая. Перепроходил много раз.
PS: Кстати отлично работает на Windows 11.
Ремастер бы этой игре.
А мне нравиться как звучит голос Дюжева в игре (это же он вроде Касла озвучивал?), правда сам перевод там и в правду очень кривой.
Кайф, жду! Одна из любимейших игр, пройду полностью с новой локализацией.
Какие-то дубовые голоса у всех, кроме карателя, но это все еще лучше колхоза с Дюжевым
Мне кажется голос Дюжева не подходил Карателю , да и само качество отыгрывание голосом весьма слабое было. Я бы играл на инглише, но субтитры в игру не завезли. А вот если выйдет эта озвучка, то думаю перепройти игру.
В смысле не завезли субтитры, они там есть, сам проходил с субтитрами, и Карателя там озвучивает Томас Джейн
хз, чёт у меня у меня воспоминания что в катсценах их не было, играл первый раз с русификатором текста, а потом второй раз уже полной с рус. озвучкой.
Помню проходил её ещё на старушке PS2..
Вот тут 1н вопрос- НАХРЕНА? Дюжев +- нормально(на то время) озвучил ... а этот чёт не ощущается(чет там себе под нос щебечет) ... лучше Сафринг(the suffering) взялись-бы ....
Куратор с The Suffering ушёл в Геймс Войс, но и там найдётся куча тех, кто скажут "А с Володарским лучше!"
Всем не угодить
Дюжев нормально озвучил?)) Этот перевод в стократ лучше. имхо
Тот случай, когда перевод нахер не нужен, когда он уже есть. Но этим студентам хочется, чтоб их не забывали?)))) Так их и так не забудут, вот тока до ГВ им как раком до марса
годно. много игр как и новых так и старых желательно переозвучить
Помню проходил , там прикольно добивание реализованно
А смысл? Лучше бы переиздание сделали бы. У меня просто игра не потянет. Нет таких драйверов.
Кто сделал бы переиздание, студия озвучки?
А я как-то пропустил эту игру, вроде бы она совсем проходной была?) А сейчас полез глянуть, её даже в стиме нету.
Сам ты проходной