Mechanics VoiceOver продемонстрировали новые голоса для The Punisher

Студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver продемонстрировала семиминутное видео, в котором демонстрировались различные сцены из игры The Punisher. Представлялись голоса Детектива Соупа, Лейтенанта Рихтгофен, головореза Бушвакера, Джоан (соседки Карателя) и других. Среди прочих выделяется Такаги, которого озвучил известный актёр дубляжа Андрей Пирог, а в небольшом камео засветился Михаил Белякович

В локализации уже приняло участие ряд известных актёров дубляжа, которые показывались в прошлых видео и возможно этот список будет пополнятся

Чётких сроков у локализации нет, однако сейчас активно ведутся записи геймплея, а значит скоро нам представят новых персонажей