Mechanics VoiceOver продемонстрировали новые голоса русской озвучки The Punisher

Студия Mechanics VoiceOver, которая занимается локализацией игр, опубликовала новое видео, посвящённое игре The Punisher.
На данном бэкстейдже можно увидеть знакомых персонажей вселенной Марвел, вроде Сорвиголовы или Меченого, которых озвучили Сергей Пономарёв и Андрей Бархударов. Также можно услышать Веронику Саркисову, которая озвучила экскурсовода из Башни Старка.
Студия также сообщила, что сейчас ведётся активная озвучка катсцен, а перевод геймплея готов на 40% и что в будущем будет больше информации.
а зачем озвучивать карателя он же полностью на русском
Там треш озвучка, особенно карателя
озвученного им
там нет нет треш озвучки
Озвучка калисты скоро как год будет записываться, какой там каратель.
от этих одинаковых голосов, интонации, "актерской игры", уже блевать тянет
Как же тогда игры озвучивать? Особенно когда в оригинале ситуация обстоит не лучше, а порой и хуже
а волка они озвучили? Или сделали сбор бабок и ушли в закат?)))
кончателя лучше увы не озвучить
да кто будет играть в него? полтора человека. будто нет другой работы у ребят.
По какому то странному принципу они игры для озвучки отбирают, явно не по популярности, ту же Борду 3 чисто по фану могли бы озвучить.
Ага,вообще по фану озвучивать игру у которой текста на год работы.
Кем её озвучивать и на на какие деньги? По фану такие объёмы не озвучить.
текст готовить придётся возможно даже дольше чем 1 год... а записывать на удалёнке и все лет 4-5.