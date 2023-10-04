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об игре
The Punisher 16.01.2005
8.7 627 оценок

Mechanics VoiceOver продемонстрировали новые голоса русской озвучки The Punisher

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Алекс470

Студия Mechanics VoiceOver, которая занимается локализацией игр, опубликовала новое видео, посвящённое игре The Punisher.

На данном бэкстейдже можно увидеть знакомых персонажей вселенной Марвел, вроде Сорвиголовы или Меченого, которых озвучили Сергей Пономарёв и Андрей Бархударов. Также можно услышать Веронику Саркисову, которая озвучила экскурсовода из Башни Старка.

Студия также сообщила, что сейчас ведётся активная озвучка катсцен, а перевод геймплея готов на 40% и что в будущем будет больше информации.

0
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
ros789

а зачем озвучивать карателя он же полностью на русском

4
Understanding the Truth

Там треш озвучка, особенно карателя

озвученного им

2
ОТСТУПНИК Style Understanding the Truth

там нет нет треш озвучки

0
СнопакДоминатор

Озвучка калисты скоро как год будет записываться, какой там каратель.

2
PlatinumJack

от этих одинаковых голосов, интонации, "актерской игры", уже блевать тянет

0
Алекс470

Как же тогда игры озвучивать? Особенно когда в оригинале ситуация обстоит не лучше, а порой и хуже

3
Satty

а волка они озвучили? Или сделали сбор бабок и ушли в закат?)))

0
Wolfenstein

кончателя лучше увы не озвучить

0
Озверин

да кто будет играть в него? полтора человека. будто нет другой работы у ребят.

0
tvorog8088

По какому то странному принципу они игры для озвучки отбирают, явно не по популярности, ту же Борду 3 чисто по фану могли бы озвучить.

-1
samosan

Ага,вообще по фану озвучивать игру у которой текста на год работы.

2
Djon-Voron

Кем её озвучивать и на на какие деньги? По фану такие объёмы не озвучить.

0
Djon-Voron samosan

текст готовить придётся возможно даже дольше чем 1 год... а записывать на удалёнке и все лет 4-5.

0