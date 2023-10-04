Mechanics VoiceOver продемонстрировали новые голоса русской озвучки The Punisher ©

Студия Mechanics VoiceOver, которая занимается локализацией игр, опубликовала новое видео, посвящённое игре The Punisher.

На данном бэкстейдже можно увидеть знакомых персонажей вселенной Марвел, вроде Сорвиголовы или Меченого, которых озвучили Сергей Пономарёв и Андрей Бархударов. Также можно услышать Веронику Саркисову, которая озвучила экскурсовода из Башни Старка.

Студия также сообщила, что сейчас ведётся активная озвучка катсцен, а перевод геймплея готов на 40% и что в будущем будет больше информации.