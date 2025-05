Quake и Tamagotchi попали в Зал славы видеоигр

Национальный музей игр назвал новые игры, которые удостоились попадания в Зал славы видеоигр в 2025 году. Геймеры выбирали из двенадцати кандидатов, и в итоге триумфаторами традиционно стали четыре классических хита. В этот раз победа досталась Quake, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Defender.

Среди прочих претендентов были хиты, вышедшие с 1981 по 2009 год. Например, Frogger, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, Harvest Moon и другие.

В 2024 году Зал Славы видеоигр пополнили Resident Evil, Myst, SimCity, Asteroids и Ultima, а в 2023-м — The Last of Us, Wii Sports, Barbie Fashion Designer и Computer Space. Всего с 2015 года коллекцию увековеченных хитов пополнили 49 игр, среди которых Doom, Tetris, GTA 3, Mortal Kombat, World of Warcraft и прочие. Самая ранняя игра Зала Славы датируется 1962 годом (Spacewar!), самая поздняя — 2013-м (The Last of Us).