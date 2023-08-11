Пираты взломали ремастер Quake 2

Ремастер Quake 2 взломали в день релиза. Файлы игры уже появились на торрент-трекерах.
Обновленную версию игры анонсировали на QuakeCon 2023. В ремастер добавили оригинальные миссии: The Reckoning и Ground Zero, дополнение «Зов машины». Также в игре есть кооператив, мультиплеер и кроссплей.
Игра уже доступна для PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. В российском сегменте Steam и других цифровых магазинов игру купить нельзя, однако владельцы оригинальной Quake 2 могут получить ремастер бесплатно.
эмм... она же в гоге есть. Какая нафиг защита?
"Ноовости"
На руторе уже лежит,печально что новую часть не анонсировали,ID бы без проблем могли сделать олдскульный шутер на уровне четвёртой части но с более быстрым и бодрым геймплеем,я бы с руками оторвал,до сих пор помню шикарный момент где ГГ превращали в строгга.