Quake II Remastered получил рейтинг в Корее ©

Корейский комитет по оценке игр и администрированию присвоил рейтинг неанонсированному Quake II Remastered.

Еще в 2021 году Комитет по игровым рейтингам и администрации Кореи оценил обновленную версию оригинального Quake перед ее официальным анонсом на QuakeCon 2021. В этом году QuakeCon, если там планируется анонс Quake II Remastered, будет проходить с 10 августа по 13 в Грейпвайн, Техас.