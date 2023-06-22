Quake 2 09.12.1997
9 530 оценок

Quake II Remastered получил рейтинг в Корее

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monk70
Новости

Корейский комитет по оценке игр и администрированию присвоил рейтинг неанонсированному Quake II Remastered.

Еще в 2021 году Комитет по игровым рейтингам и администрации Кореи оценил обновленную версию оригинального Quake перед ее официальным анонсом на QuakeCon 2021. В этом году QuakeCon, если там планируется анонс Quake II Remastered, будет проходить с 10 августа по 13 в Грейпвайн, Техас.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
XalimoV

Ну жду, я больше фанат первой части но во вторую бы тоже поиграл если бы ремастер выпустили.

1
caliskan

4ю бы ремейкнуть, крутая часть, хоть почему то и провалилась

1
bysaturn

Акценты сместились сильно и фанаты это не приняли.

0
caliskan bysaturn

Ну я в старые части не играл, поэтому мне очень зашло в свое время, несколько раз проходил

0
0ncnjqybr

С чего бы это провалилась? Вполне годный шутан. Провалом ее назначили фанбои.

-1
Anagliph
получил рейтинг в Корее

И какой рейтинг-то? 12+ ?

0
ZackSnyder

замечательная новость. к2 шикарен, а саундтрэк вообще шедевр.

0
Uilenspiegel

Ооо годно.

Помню ощущения, когда после первого дума впервые включил вторую кваку.

Как будто пересел с запорожца на скоростную иномарку. А уж какой там саунд крутой был. Ммм каеф.

0
0ncnjqybr

Хорошая новость. 2 кваку пропустил в свое время, начал сразу с 4, прошел ее несколько раз. Будет здорово, если с этого начнется возрождение серии

0