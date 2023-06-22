Quake II Remastered получил рейтинг в Корее

Корейский комитет по оценке игр и администрированию присвоил рейтинг неанонсированному Quake II Remastered.
Еще в 2021 году Комитет по игровым рейтингам и администрации Кореи оценил обновленную версию оригинального Quake перед ее официальным анонсом на QuakeCon 2021. В этом году QuakeCon, если там планируется анонс Quake II Remastered, будет проходить с 10 августа по 13 в Грейпвайн, Техас.
Ну жду, я больше фанат первой части но во вторую бы тоже поиграл если бы ремастер выпустили.
4ю бы ремейкнуть, крутая часть, хоть почему то и провалилась
Акценты сместились сильно и фанаты это не приняли.
Ну я в старые части не играл, поэтому мне очень зашло в свое время, несколько раз проходил
С чего бы это провалилась? Вполне годный шутан. Провалом ее назначили фанбои.
И какой рейтинг-то? 12+ ?
замечательная новость. к2 шикарен, а саундтрэк вообще шедевр.
Ооо годно.
Помню ощущения, когда после первого дума впервые включил вторую кваку.
Как будто пересел с запорожца на скоростную иномарку. А уж какой там саунд крутой был. Ммм каеф.
Хорошая новость. 2 кваку пропустил в свое время, начал сразу с 4, прошел ее несколько раз. Будет здорово, если с этого начнется возрождение серии