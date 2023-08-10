Улучшенное издание Quake 2 засветилось в базе данных Steam ©

Слухи по поводу выхода обновленного издания культового шутера Quake 2 от id Software могут оказаться правдой. Компания Bethesda может анонсировать ремастер игры уже в ближайшее время, на это намекает цифровой магазин Steam. Внимательные геймеры обнаружили в базе данных площадки упоминание новой версии Quake 2.

Судя по всему, разработчики хотят повторить трюк с анонсом улучшенного издания оригинального Quake. Обновленная версия шутера была представлена в рамках QuakeCon 2021 и вышла в тот же день на всех актуальных платформах, что похоже ждет и Quake 2.

Информация об улучшенном издании Quake 2 скрывается внутри базы данных Steam. Пользователи обратили внимание, что в магазине оригинальная игра получила уточнение "old_ver", что говорит о старой версии игры. Кроме того, на сервера площадки начали загружаться неопознанные файлы, вероятно, относящиеся уже к обновленной версии шутера.

Официально ремастер Quake 2 могут представить уже сегодня, во время первого дня QuakeCon 2023. Если этого не произойдет, увидеть анонс игры можно будет до 13 августа, когда мероприятие завершится.