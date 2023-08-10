Улучшенное издание Quake 2 засветилось в базе данных Steam

Слухи по поводу выхода обновленного издания культового шутера Quake 2 от id Software могут оказаться правдой. Компания Bethesda может анонсировать ремастер игры уже в ближайшее время, на это намекает цифровой магазин Steam. Внимательные геймеры обнаружили в базе данных площадки упоминание новой версии Quake 2.
Судя по всему, разработчики хотят повторить трюк с анонсом улучшенного издания оригинального Quake. Обновленная версия шутера была представлена в рамках QuakeCon 2021 и вышла в тот же день на всех актуальных платформах, что похоже ждет и Quake 2.
Информация об улучшенном издании Quake 2 скрывается внутри базы данных Steam. Пользователи обратили внимание, что в магазине оригинальная игра получила уточнение "old_ver", что говорит о старой версии игры. Кроме того, на сервера площадки начали загружаться неопознанные файлы, вероятно, относящиеся уже к обновленной версии шутера.
Официально ремастер Quake 2 могут представить уже сегодня, во время первого дня QuakeCon 2023. Если этого не произойдет, увидеть анонс игры можно будет до 13 августа, когда мероприятие завершится.
Скидки нету на вторую часть на остальные есть. Следовательно анонс скоро
Хорошо что забесплатно портанули в стим с лаунчера беседки год или 2 назад.
оо, я помню в детстве по ночам в нее реально страшно было играть