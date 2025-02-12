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The Quinfall 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
5.6 59 оценок

Разработчики The Quinfall раскрыли планы на 2025 год и ответили на критику

butcher69
Новости

Студия Vawraek Technology опубликовала дорожную карту MMORPG The Quinfall на 2025 год и дала развернутые ответы на вопросы игроков. Разработчики опровергли дезинформацию и подчеркнули, что их проект — амбициозная игра, созданная с нуля.

В студии признали, что языковой барьер иногда приводил к недопониманию, но заверили, что The Quinfall — проект от игроков MMORPG для игроков MMORPG. В отличие от многих других игр, Kickstarter-кампания не планировалась, чтобы избежать невыполненных обещаний. Вместо этого разработка продолжается через Ранний доступ с активным участием сообщества.

The Quinfall остается главным проектом студии, и Vawraek Technology намерены реализовать все амбициозные цели, представленные в дорожной карте 2025 года.

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