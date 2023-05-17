Анонсировано официальное руководство по Railway Empire 2 ©

Издательство Kalypso Media сегодня представило свой последний совместный проект с немецким издательством BILDNER Verlag, Railway Empire 2: The Official Game Guides. Подробное руководство по игре будет содержать подробные описания и изображения 60 локомотивов, найденных в игре, советы и рекомендации по игровому процессу, а также подробные руководства, которые помогут вам максимально эффективно использовать обширные карты и сценарии.

Руководства будут состоять из трех книг: «Официальный компендиум», «Официальный каталог локомотивов» и «Официальное руководство по миссии», которые можно приобрести отдельно или в комплекте, каждая из которых будет посвящена отдельному аспекту Railway Empire 2.

Официальный компендиум: информация и советы по основному игровому процессу, которые помогут вам как можно лучше начать кампанию или изучить новые приемы для следующего прохождения!

Официальный каталог локомотивов: подробные изображения и информация о 60 исторически достоверных локомотивах, найденных в игре!

Официальное руководство по миссии: пошаговые руководства и предложения по 14 сценариям и подробная карта кампании по Европе и Америке.

Официальные руководства по игре будут выпущены в формате электронной книги вместе с Railway Empire 2 25 мая. Их можно будет приобрести в Steam.