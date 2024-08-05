Создатели Rainbow Six: Siege работают над улучшенным античитом

В мире Rainbow Six: Siege назревают перемены. Ubisoft решила всерьёз взяться за проблему читеров и производителей читерского ПО. На девятом году жизни игры разработчики сосредоточились на укреплении её защитных рубежей.
Компания не скупится на средства для борьбы с мошенниками. Команда разработчиков прошла реорганизацию, чтобы эффективнее распределять ресурсы. Теперь над проблемой корпят специалисты разных профилей, чьи навыки постоянно растут с момента майского отчёта о борьбе с читерами.
Ubisoft действует сразу на двух фронтах:
- Упреждающая защита: меры, нацеленные на усложнение жизни создателям читов. Ubisoft усложняет им жизнь с помощью продвинутого шифрования игровых данных. Разработчики верят, что это заложит крепкий фундамент безопасности Siege на годы вперёд.
- Оперативное реагирование: непосредственная борьба с пользователями читов. Здесь на передовой находятся системы BattlEye и QB System, выявляющие и блокирующие нарушителей.
Стоит отметить, что успехи Ubisoft уже заметны. Ранее запущенный проект MouseTrap, направленный на борьбу с консольными игроками, использующими мышь и клавиатуру вместо геймпада, показал неплохие результаты. Снижение скорости ввода для таких пользователей привело к сокращению использования неавторизованных устройств почти на 80%.
// Дмитрий Каранин
Забанены будут все🤣 // Алексей Скороходов
Удивительно но мне за 8 лет лютые читеры не попадались. Может шифровались хорошо, лютых прострелов через всю карту не делали.