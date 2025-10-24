Ratatan отмечает 100 тыс проданных копий новым обновлением

Ratatan, разработанная Ratata Arts и изданная Game Source Entertainment, преодолела совокупные продажи в 100 000 копий за период раннего доступа Steam.

С момента выхода в раннем доступе 19 сентября 2025 года Ratatan получила высокие оценки и восторженные отзывы игроков по всему миру благодаря своему уникальному игровому процессу, сочетающему ритм и боевую составляющую, а также ярким персонажам.

Крупное обновление запланировано на 30 октября. Оно будет соответствовать ранее анонсированной дорожной карте, в которой появятся долгожданные особые навыки, эксклюзивные для игровых персонажей, а также различные новые элементы и улучшения.

Содержание обновления: