Ratatan отмечает 100 тыс проданных копий новым обновлением

Ratatan, разработанная Ratata Arts и изданная Game Source Entertainment, преодолела совокупные продажи в 100 000 копий за период раннего доступа Steam.
С момента выхода в раннем доступе 19 сентября 2025 года Ratatan получила высокие оценки и восторженные отзывы игроков по всему миру благодаря своему уникальному игровому процессу, сочетающему ритм и боевую составляющую, а также ярким персонажам.
Крупное обновление запланировано на 30 октября. Оно будет соответствовать ранее анонсированной дорожной карте, в которой появятся долгожданные особые навыки, эксклюзивные для игровых персонажей, а также различные новые элементы и улучшения.
Содержание обновления:
- Каждый Рататан получит уникальные особые навыки. Для использования этих навыков потребуется накапливать очки FEVER, что подчёркивает концепцию многопользовательского взаимодействия.
- Игроки смогут свободно персонализировать своих любимых Кобунов с помощью аксессуаров, таких как ленты и шляпы, чтобы изменить их внешний вид.
- Во время приключений появится возможность найти сокровища. Победа над более сильными врагами может принести сокровища, которые потенциально приведут к существенным наградам.
- Улучшения позволят игрокам легче просматривать созданные сессии, обеспечивая более комфортную многопользовательскую игру в рамках постепенного развития.
- Расширяет свободу выбора карт и расширяет стратегические возможности.
- Различные корректировки баланса и исправления ошибок
