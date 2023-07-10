Ravenlok привлекла более 500 000 игроков всего за несколько недель ©

В то время как Xbox Game Pass пополнился играми с GTA 5 и Exoprimal среди новых выпусков за июль, ассортимент службы игр по запросу гиганта из Редмонда по-прежнему представляет собой прекрасную возможность для некоторых второстепенных и / или независимых продуктов, что и произошло с Ravenlok .

В июне прошлого года мы узнали об игре Ravenlok, приключении Алисы в стране чудес, стимпанке и ужасах, которое появилось в экосистеме Microsoft и в проекте xCloud. Через несколько недель после запуска число активных игроков превысило 500 000 человек. Это очень важная веха для проекта, разработанного и опубликованного Cococucumber.

Приключенческий боевик для одного игрока с оттенком ролевой игры сосредоточен на истории Равенлока, который, столкнувшись с мистическим зеркалом, «переносится в причудливый мир, пораженный угрожающей тьмой тиранической королевы». Название было выпущено в мае 2023 года, и примерно через шесть недель оно достигло полумиллиона пользователей, которые начали свое путешествие. Новость может быть только положительной, особенно учитывая меньший объем рассматриваемых работ. Тем не менее, появление Xbox Game Pass позволило плодам творческого чутья Cococucumber взлететь и добиться потрясающего результата.