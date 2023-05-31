Обновление с Джеппетто из "Пиноккио" уже доступно для экшена Ravenswatch ©

Авторы кооперативного изометрического рогалика Ravenswatch объявили о выходе крупного дополнения, главным героем которого стал небезызвестный Джеппетто из "Пиноккио". Несмотря на отсутствие одной руки, новый персонаж способен запросто расправляться со всеми своими врагами. Он Он является этаким сумонером, который призывает сильных марионеток. Кроме того, он может атаковать противников самостоятельно при помощи своего молота и бомб. Сами же бомбы способны не только наносить урон вагам, но и лечить марионеток.

К прочим нововведениям можно отнести возможность игроков разблокировать вторую ультимативную способность, опцию телепортации в любую точку карты, пока герой не находится в бою, а также еще больше реплик и короткие диалоги между персонажами.

Вместе с выходом обновления для Ravenswatch авторы опубликовали свежий трейлер, где помимо динамичного геймплея за Джеппетто демонстрируются и другие нововведения, упомянутые выше.