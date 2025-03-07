Ravenswatch получит бесплатное DLC с Ромео и Джульеттой

Ролевой экшен Ravenswatch продолжает набирать популярность, достигнув 1 миллиона игроков с момента релиза в сентябре прошлого года. В честь этого разработчики Passtech Games анонсировали бесплатное DLC Romeo & Juliet, которое выйдет в мае.

Дополнение добавит новых играбельных персонажей — Ромео и Джульетту, но в отличие от героев Шекспира, это боевой дуэт. Ромео сражается рапирой, а Джульетта использует огнестрельное оружие. Их главная особенность — они неразлучны, а значит, управлять ими можно только в кооперативе. Игрокам придется синхронизировать движения и использовать уникальные способности для максимального эффекта.

DLC выйдет следом за крупным обновлением Nightmare Unleashed, которое добавило новых врагов и механики. Ravenswatch доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, предлагая кооперативный экшен-рогалик с высокой реиграбельностью.